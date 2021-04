La proposta d'acomiadament col·lectiu de H&M és "completament inacceptable i desproporcionada", alerta CCOO

A la reunió constituent de la taula de negociació de l'Expedient d'Extinció d'Ocupació (ERO) a H&M, del passat divendres 23 d’abril, l'empresa ha plantejat una reducció de personal i tancament de botigues que, segons CCOO, es "absolutament desproporcionat". Des del sindicat expliquen que l'empresa justifica l'ERO que justifica per causes, productives i organitzatives mentre que CCOO insisteix que la plantilla és fonamental per al canvi de model que es pretén dur a terme.





H&M @EP





En la primera reunió H&M s'ha mantingut ferm en el seu propòsit d'acomiadar 1.066 persones de 94 botigues i clausurar 30 establiments.





H&M inicia aquest procediment per causes productives i organitzatives fruit de la transformació que han patit els hàbits de consum i la necessitat d'adaptació del seu model de negoci a la nova realitat comercial que la pandèmia ha accelerat. Des de CCOO manifesten que aquest procediment d'acomiadament col·lectiu pretès per l'empresa és "totalment desproporcionat i injustificat".





COOO entèn que els canvis en el sector s'han d'emprendre amb la plantilla garantint en tot moment la seva ocupabilitat, amb mesures no traumàtiques i de flexibilitat interna a l'empresa.

A més, mentre que a nivell mundial s'ha anunciat una reducció d'un 7 % de botigues, a Espanya es pretenen tancar un 18 % i l'afectació és d'un 20 % de la plantilla.





Per a CCOO és prioritària i imprescindible:





- una reducció substancial del nombre de persones afectades.





- mesures de voluntarietat no traumàtiques.





- un compromís amb la qualitat de l'ocupació.