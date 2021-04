ERC afirma que la seva prioritat és un Govern de coalició amb Junts, fins i tot més enllà de l'1 de maig

El diputat d'ERC al Parlament Sergi Sabrià ha insistit aquest dilluns en què, si no hi ha un acord amb Junts abans de l'1 de maig, s'hauran explorar "vies alternatives", encara que ha afirmat que la prioritat dels republicans és formar un Govern de coalició amb Junts, fins i tot més enllà d'aquesta data.





Sergi Sabrià (EP)





"Nosaltres estaríem disposats a governar amb Junts i, per tant, a formar aquesta coalició en qualsevol moment i en qualsevol 'tempo', també si fes falta més endavant" de l'1 de maig, ha assegurat en roda de premsa.





Tal com va dir aquest cap de setmana el candidat d'ERC a la Presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, Sabrià ha reiterat que mantenen l'1 de maig com a objectiu per aconseguir un acord i que, "si Junts no està preparat", caldrà explorar vies alternatives.





Malgrat que no ha concretat en què consisteixen les alternatives, el dirigent republicà ha apuntat que qualsevol opció que no passi per un Executiu de coalició hauria explorar-amb Junts perquè són necessaris els seus suports per garantir un Govern independentista.





També ha recordat que va ser el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, el que va plantejar per primera vegada la possibilitat de quedar-se fora de l'Executiu garantint la investidura d'Aragonès: "Junts va ser qui es va obrir a altres opcions en el seu moment. Portem massa dies, més dels que la gent voldria, per poder configurar aquest govern. Si seguim encallats, serà el moment de parlar de les altres opcions que Junts va posar sobre la taula ".





No obstant això, ha argumentat que "claríssimament la millor opció" és un govern de coalició i que treballaran de forma intensa per aconseguir-ho, i ha situat aquesta setmana com a clau en les negociacions.





TROBADA A LLEDONERS

Sabrià ha explicat que aquest dimarts ERC i Junts celebraran una reunió a la presó de Lledoners (Barcelona) en la qual participarà Aragonès --ha dit que la presència del líder republicà, Oriol Junqueras, no està garantitzada--, que espera que serveixi per avançar en les negociacions, tot i que ha aclarit que per als republicans "és una més de les moltes reunions que hi ha cada dia".





Ha reconegut que "sembla que Junts està posant moltes expectatives" en aquesta trobada, una cosa que veu positiu, i confia que en aquesta reunió puguin començar a parlar de l'estructura de la Generalitat.





Segons ell, encara no han parlat sobre aquest assumpte en les negociacions, mentre que a la resta de carpetes s'està "avançant", especialment en el programa de Govern, a través dels grups de treball que estan aprofundint el pla de l'Executiu, i en els mecanismes de coordinació, un aspecte de l'acord que està pràcticament tancat.





Encara quedarà abordar l'estructura del Govern i el repartiment dels departaments entre els dos partits, i ha assenyalat que l'altre "punt pendent" és tancar l'estratègia independentista.