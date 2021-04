El TS rebaixa de cinc a dos anys i mig la condemna a Juana Rivas per sostracció de menors

El ple de la sala penal de Tribunal Suprem ha confirmat la condemna a Juana Rivas per sostracció de menors encara que redueix de cinc a dos anys i sis mesos de presó la pena per un delicte de sostracció de menors al considerar que, tot i que van ser dos els menors sostrets, va cometre un únic delicte.





Joana Rivas @ep





La Sala basa la seva decisió en el fet que, quan en un mateix acte són diversos els menors traslladats o retinguts, no es produeix un concurs de delictes, sinó que es comet un sol delicte de l'article 225 bis del Codi Penal, al lesionar-se el dret de custòdia del progenitor amb qui el menor conviu (amb independència de l'nombre de menors sostrets) i la pau en les relacions familiars, segons han informat des del Tribunal Suprem.





Els fets provats assenyalen que al maig de 2016 la recurrent va viatjar a Espanya amb els seus dos fills i no va tornar a Carloforte (Itàlia), on portava convivint tres anys amb la seva llavors parella. El 2 d'agost li va comunicar que no anava a tornar a Itàlia i va escolaritzar als nens en un col·legi de Maracena (Granada).





El progenitor, que tenia la guarda i custòdia provisional dels dos menors, va denunciar els fets i un jutjat de Primera Instància de Granada va acordar la immediata restitució dels menors a Itàlia com a Estat de residència habitual dels dos nens. Després de diversos requeriments perquè retornés als seus fills, el 26 de juliol de 2017 Rivas es va ocultar amb ells, i la seva exparella va denunciar la desaparició. L'acusada va lliurar als dos nens un mes després, el 28 d'agost de 2017, a la Comandància de la Guàrdia Civil de Granada.