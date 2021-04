BIC Graphic Europe presenta un ERO per a 52 treballadors de la seva planta de Tarragona

Planta de Bic Graphic Europe a Tarragona @ep







El proveïdor de productes promocionals BIC Graphic Europe ha presentat un expedient de regulació d'ocupació (ERO) que afectarà 52 treballadors de la seva planta de Tarragona --en què treballen prop de 250--, segons han assenyalat fonts sindicals a través d'un comunicat aquest dilluns.





CCOO de Catalunya ha rebutjat l'ERO presentat per la companyia perquè considera que "no està justificat" i donarà suport a les mobilitzacions que es decideixin.





El sindicat ha manifestat que un cop celebrades les dues primeres reunions de negociació l'ERO ha quedat palès que es tracta d'una situació conjuntural.





Per això, ha assenyalat que "no correspon" una mesura tan dràstica com l'extinció de llocs de treball, sinó mesures també conjunturals.





Ha assenyalat també que l'empresa està sent "opaca" en la negociació, qüestionant la sol·licitud d'informació realitzada per part de la representació social.





Per tot això, CCOO de Catalunya ha demanat buscar solucions adequades a la situació actual que garanteixin tant l'ocupació com la viabilitat de l'empresa.





La planta afectada és l'única fàbrica de BIC Graphic Europe a Europa centrada en la personalització de productes