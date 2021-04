Brussel·les demanda a AstraZeneca pels seus retards en el repartiment de vacunes a la UE

Dosi de la vacuna d'AstraZeneca @ep





La Comissió Europea va iniciar divendres passat accions legals contra la companyia farmacèutica AstraZeneca per haver incomplert el seu compromís de lliurar als Estats membres les dosis contractades de la seva vacuna contra la COVID-19.





"La Comissió Europea va iniciar el divendres accions legals contra AstraZeneca sobre la base d'incompliments de l'acord anticipat de compra", ha anunciat en una roda de premsa el portaveu de Salut de l'Executiu comunitari, Stefan de Keersmaecker.





"No s'han respectat alguns termes del contracte i l'empresa no ha aportat una estratègia fiable per garantir una distribució oportunitat de les dosis", ha puntualitzat el portaveu, que ha precisat que Brussel·les ha actuat tant "en el seu propi nom" com "en nom dels 27 Estats membres ", que" estan totalment en línia "amb aquesta decisió.





Per a l'executiu comunitari, el més important en el marc d'aquest procediment és aconseguir que el laboratori anglo-suec distribueixi "ràpid" als països de la Unió Europea les dosis promeses en virtut de el contracte entre ambdues parts.





"La nostra prioritat és garantir que es lliuren vacunes contra la COVID-19 per protegir la salut de la UE. Per això la Comissió Europea ha decidit, juntament amb els Estats membres, iniciar un procediment legal contra AstraZeneca. Cada dosi compte, cada dosi salva vides ", ha escrit la comissària de Salut, Stella Kyriakides, en el seu perfil oficial de la xarxa social Twitter.





Els problemes d'AstraZeneca per complir amb els repartiments estipulats en el contracte amb la UE s'han enfrontat des de fa mesos a la companyia amb la Comissió Europea. Estava previst que durant el primer trimestre del l'any lliurés 120 milions de dosis als Estats membres i només va repartir 30 milions.





Per al període entre abril i juny, el laboratori creu que serà capaç de distribuir 70 milions de dosis, mentre que l'acord amb la UE contempla el subministrament de 180 milions.





Aquesta situació va portar a Brussel·les a enviar una carta a AstraZeneca per iniciar un procediment amistós de resolució de disputes. Després de constatar que aquest pas intermedi no facilitava una solució, l'Executiu comunitari va prendre la decisió d'elevar l'assumpte a la Justícia belga.





Els Estats membres van ser informats la setmana passada d'aquesta decisió, sense que cap es pronunciés en contra, segons han informat diverses fonts diplomàtiques.