Lleida considera "inacceptable" tenir una desescalada més dura que altres zones

Organitzacions sindicals, empresarials i l'Ajuntament de Lleida s'han unit aquest dilluns per primera vegada des del començament de la pandèmia per fer un front comú i qualificar d'"inacceptable" l'avís del conseller d'Interior en funcions de la Generalitat, Miquel Sàmper, de que el Govern treballa en una desescalada asimètrica que pot incloure mesures més dures a la província que en altres territoris.





Miquel Pueyo @ep





Ho ha dit l'alcalde, Miquel Pueyo (ERC), en declaracions als mitjans des del saló de plens de l'Ajuntament de Lleida: "Ens sembla inacceptable que se'ns col·loqui en el punt de mira, perquè a més no ens ho mereixem. La marca Lleida és un actiu, va vinculada a sectors econòmics molt importants, com l'agroalimentari, la investigació o el parc científic ".





Pueyo ha estat acompanyat dels grups amb què governa --Junts i El Comú--, dels de l'oposició --PSC, Cs i PP--, de representants de Pimec, Federació d'Hostaleria, Federació de Comerç i dels sindicats CCOO i UGT; ha explicat que comptava també amb el suport de la Cambra de Comerç, que per la premura de la convocatòria no era present.





Ha mantingut que després d'un any hi ha moltes més eines per combatre la pandèmia, com la vacunació i els cribratges: "No podem permetre que es torni a assenyalar a Lleida, que es torni a posar Lleida al punt de mira de les pors, de les inquietuds i fins i tot de les advertències ".





Pueyo ha reclamat que se subministrin més vacunes a Lleida, argumentant que el ritme de vacunació és més ràpid que en altres zones, i ha insistit que el sector agrari sigui considerat essencial per vacunar





També ha exigit cribratges seriats i la reobertura progressiva de la restauració a la tarda, recordant que Lleida es va oferir per fer una prova pilot com s'ha fet a Girona.





"Les mesures que es prenguin per combatre la pandèmia han de ser compatibles amb la prevenció, el manteniment i en la mesura del possible la represa de la vida a la ciutat", ha afirmat l'alcalde.





9,1% DE LLEIDATANS INMUNITZATS





Pueyo ha afirmat que a Lleida el 9,1% de les persones estan vacunades amb les dues dosis i que un 25,7% té a l'almenys una, de manera que el territori ha estat més ràpid i eficient que en altres zones, segons ell , i "s'estan fent les coses bé".





L'alcalde ha recordat que el juliol del l'any passat el Segrià va tenir un confinament perimetral més que altres comarques i que va ser més dur Lleida i sis municipis, i s'ha mostrat convençut que si es permet la reobertura progressiva de la restauració "els restauradors , els propietaris de restaurants i cafeteria, estaran a l'altura ".