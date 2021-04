Pèrits d'Hisenda diuen al tribunal que l'empresa que va reformar la seu del PP va ocultar ingressos

Dos inspectors de l'Agència Tributària han afirmat aquest dilluns davant del tribunal de l'Audiència Nacional que jutja el presumpte pagament de la reforma de la seu nacional del PP amb diners de la caixa 'b' que Unifica, empresa que va realitzar la remodelació, no va declarar a la Hisenda Pública tots els ingressos que va rebre pel que fa a aquestes obres.





L'acusat Gonzalo Urquijo (d), acompanyat pel seu advocat Luis Jordana de Pozas, a l'arribar al judici per la presumpta caixa 'b' de PP - EUROPA PRESS







Així ho han declarat els funcionaris d'Hisenda, que compareixen per tercera jornada consecutiva a la vista oral, a preguntes de l'Advocacia de l'Estat, que ha centrat part del seu interrogatori en la documentació emesa per la reforma de les plantes de la seu dels 'populars' per demostrar que Unifica va cometre delictes fiscals.





Aquests inspectors ja van afirmar el passat 21 d'abril que de l'anàlisi de la facturació, de la documentació requerida al PP per les obres i dels coneguts com a 'papers de Bárcenas', on apareixen comptabilitzades lliuraments a un dels socis d'aquesta empresa, Gonzalo Urquijo, va comprovar que hi ha ingressos que no han estat tributats correctament.





Els pèrits van recordar que la Llei general de Tributs estableix que la meritació s'ha de fer en el moment que es posa l'obra a disposició del seu propietari i que per això considera que Unifica va defraudar a Hisenda per tributar certs ingressos en exercicis posteriors a la seva comptabilització.





A la sessió d'aquest dilluns han continuat amb aquest punt i han assenyalat que alguns dels ingressos que va percebre el despatx d'arquitectes directament van ser ocultats a la Hisenda Pública, mentre que sí que van ser declarats totes les despeses.





INDICIS D'UN DOBLE SISTEMA DE PAGAMENT





Ha explicat que a l'hora de fer una proposta de regularització després que el llavors jutge instructor, Pablo Ruz, reclamés a Hisenda un informe sobre les quotes presumptament defraudades per Unifica, van tenir en compte tant els apunts manuscrits de l'extresorer del PP Luis Bárcenas sobre la comptabilitat paral·lela de el partit com tota la documentació emesa per l'estudi d'arquitectes.





En aquest sentit, ha destacat que, tot i que "mai" es va trobar una factura amb el mateix concepte o import que el que es va apuntar en els coneguts com a 'papers de Bárcenas', sí que es va considerar com a "indici d'un doble sistema de pagament "--un dins el circuit econòmic legal i un altre a 'b' - l'elaboració d'una doble certificació final --documento que serveix de base per facturar els treballs realitzats-- amb imports diferents.





La funcionària d'Hisenda que va prestar auxili judicial ha postil·lat que es va comprovar que "era una realitat que les obres s'havien realitzat", si bé ha indicat que la "diferència" entre els imports de les dues certificacions, si se li aplica un descompte que havia estat referenciat per Bárcenas en la seva declaració, coincideix o és "molt pròxima" a les sortides de diners de la caixa 'b' assenyalades pel extresorer cap Gonzalo Urquijo.





Així, ha conclòs que en la remodelació de diverses plantes, en concret la segona i la cinquena, de la seu del PP hi va haver serveis "que s'havien realitzat però no facturat". També la duplicitat de pressupostos, de contractes d'obra o de certificacions finals, entre d'altres, pel que fa a altres plantes suposen més mostres d'un "doble sistema de pagament" de la reforma de la seu del carrer Gènova.





INFORME DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA





En aquest informe lliurat a jutge instructor, l'Agència Tributària va destacar que la companyia, dirigida per l'arquitecte Gonzalo Urquijo, "hauria deixat d'ingressar" a la Hisenda pública unes quotes que en quatre exercicis "superen els 120.000 euros", límit establert pel codi Penal per al delicte fiscal. Es tractaria, en concret, de l'Impost de Societats corresponent als anys 2006 i 2007 i de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) de 2009 i 2010.





L'organisme tributari va confirmar que les obres de reforma de la planta baixa de Gènova, que es van dur a terme el 2006, presentaven un desquadrament de 750.095,04 euros que el PP va abonar a l'estudi d'arquitectura Unifica amb fons aliens al circuit econòmic legal.





Per aquests treballs, Unifica hauria d'abonar 332.295,30 euros a Hisenda per regularitzar la seva situació fiscal, segons consta en l'informe. No obstant això, si es té en compte les anotacions que Bárcenas va realitzar en els seus manuscrits, que reflectien uns pagaments inferiors als desquadrament entre certificacions, la proposta de regularització suposaria un pagament de 134.162,04 euros.





En relació amb l'Impost de Societats de 2007, l'informe assenyala que Unifica no va declarar 211.160,77 euros corresponents a les obres a la segona planta de l'edifici (195.000 euros, segons les 'papers de Bárcenas') i 274.880,35 euros (258.000 en els manuscrits) pels treballs a la planta cinquena. La regularització ascendiria a 1,2 milions, atenent les quantitats de les certificacions, ja 1,1 milions segons els pagaments anotats en la suposada comptabilitat 'b'.