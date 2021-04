Cua per sortir d'El Corte Inglés: tanca l'ERO amb un excés de més de 658 baixes voluntàries

El Corte Inglés ha conclòs l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) que afecta 3.292 treballadors a Espanya, complint els objectius de baixes voluntàries al rebre un excés de peticions de més del 20% - és a dir, amb un excés de més de 658 peticiones--, segons ha informat el grup en un comunicat.





En concret, el procés d'adhesió voluntari ha conclòs en tot just dos mesos des que es comuniqués als sindicats aquest pla i es van iniciar les negociacions pertinents. La firma que presideix Marta Álvarez ha assenyalat que després de tancar-se el passat divendres el pla d'adhesions voluntari, el nombre d'empleats que s'han sumat ha superat en més de el 20% la xifra inicial de 3.292 persones acordada per l'empresa i els sindicats (CC .OO., Fasga, Fetico i UGT).





Des d'aquest moment, la companyia inicia un procés d'anàlisi de sol·licituds, tramitació de les baixes voluntàries i ajust de la plantilla en el qual haurà de contestar a les peticions fins al 23 de maig.





Els sindicats van explicar fa unes setmanes que, en cas que s'accepti la sol·licitud, s'aniran comunicant les exempcions del contracte amb preavís de 15 dies i aquestes es podran produir fins a la data de finalització de el pla, que conclou el 28 de febrer de 2022 .





Aquest ajust voluntari no afectarà els treballadors més grans de 50 anys, ja que són els que, en principi, podrien trobar més dificultats per recol·locar-se. També estan exclosos els que tenen contracte eventual o de dies solts, així com aquells amb discapacitat del 33% o més, els afectats per violència de gènere i terrorisme, aquells que estan a la cura de menors amb discapacitat o de familiars de primer grau amb malaltia greu, i en cas de matrimoni i parelles de fet, només un dels cònjuges.





El pla contempla per als treballadors que s'acullin a l'extinció dels seus contractes una indemnització de 33 dies amb un límit de 24 mensualitats, a més d'una prima de sortida. Així, els que portin més de 15 anys d'antiguitat a l'empresa rebran un pagament del 20% del salari brut anual, mentre que per als de 10 a 15 anys serà del 10%, i per als d'entre 5 i 10, de el 5 % del salari brut anual.