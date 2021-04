A la política hi ha més incendiaris que bombers

Diuen que els piròmans pateixen un trastorn de control dels impulsos que els porta a la conducta insistent de provocar incendis sense cap motiu. Ho fan per una atracció exagerada pel foc. Els professionals cataloguen aquestes accions de malaltia mental, encara que només la pateixen el 3% dels que inicien els focs deliberadament. Necessiten tractament, aconsellen els professionals. També hi ha "piròmans", coneguts com a "incendiaris" interessats que no pateixen aquesta malaltia, sinó que ho fan per obtenir amb la seva acció beneficis personals.





Mentrestant, a l'altra banda comptem amb els bombers, la creació oficial del primer cos se li atribueix al primer emperador Cèsar August. El seu treball és entre d'altres, apagar focs. El realitzen amb valentia i entrega desinteressada pels altres en moments crucials. El seu treball ho fan a qualsevol hora del dia i de la nit i se'ls coneix, no s'amaguen. Tot el contrari del que passa amb els piròmans, que són anònims fins que aconsegueixen agafar-los, no a tots.





Per sort, els piròmans solen actuar principalment a l'estiu per camuflar millor les seves malifetes, com si fos un accident a causa de la climatologia. Una excusa que se sol desmuntar amb força facilitat. En canvi, els incendiaris, en qualsevol moment.





A Espanya, sempre hi ha hagut més bombers que piròmans, afortunadament, sinó això seria la Roma de Neró. El que passa ara és que la política està fent que sorgeixin massa incendiaris, i hi ha pocs bombers que siguin capaços d'apagar el foc que solen portar les eleccions autonòmiques i especialment les generals. Perquè a les formacions polítiques els interessa treure rèdit en forma de vots per a governar, no els preocupa el cost social de divisió que això comporta. Creuen que, un cop acabades les votacions, tindran temps de posar draps calents per curar les ferides que la confrontació ha deixat. No ens hem d'enganyar, no sempre és així.





En aquesta campanya madrilenya, les sortides de to, els insults i les desqualificacions estan sent la tònica habitual que està marcant una carrera que alguns volen que es converteixi en el principi d'un canvi de model. Per a altres és la seva salvavides de l'aigua que li arriba fins al coll. La divisió entre l'esquerra - la dreta els crida socialcomunistes-- i la dreta més la ultradreta - l'esquerra la qualifica de feixistes-- està propiciant que les persones amb una certa edat, o no, recordin temps passats que molts no volen que tornin. Encara que un dia sí i un altre també, els dos blocs es segueixin tirant pedres.





Desmuntar una situació és molt fàcil i tornar-la a recompondre és molt difícil i perillós. Per això, els polítics en general de tots dos costats haurien de tenir més sentit comú i responsabilitat i haurien, en aquesta recta final de campanya, fer més de bombers que d'incendiaris, Crec que la ciutadania no es mereix el que està succeint perquè, com ja sap, d'una cosa es passa a l'altra, i llavors l'embolic ja està muntat. Com se sol dir, no es pot incendiar i després exigir que floreixi sobre la terra ... No es pot ser bomber i incendiari alhora.