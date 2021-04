Denunciats tres conductors a Lleida per circular a més de 178 quilòmetres per hora

Els Mossos d'Esquadra han denunciat durant l'últim cap de setmana a tres conductors a la província de Lleida per presumptament circular a una velocitat penalment punible, en tots els casos a més de 178 quilòmetres per hora, a la C-14.





Imatge d'un vehicle que circulava a 193 quilòmetres per hora en Lleida.- MOSSOS





El primer vehicle, que circulava a 193 quilòmetres per hora, va ser localitzat dissabte, en un control de velocitat que s'havia muntat a la C-14, a Vilanova de l'Aguda, en un tram de via en què la velocitat màxima és 90 quilòmetres per hora, ha informat la policia catalana en un comunicat.





Diumenge, en el control de velocitat que els Mossos d'Esquadra van muntar en la mateixa via, al terme municipal de Verdú, els agents van detectar dos vehicles circulant a 179 ja 191 en un altre tram en què la velocitat estava limitada a 90 quilòmetres per hora.