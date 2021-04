L'OMS alerta que la pandèmia segueix intensificant-se a tot el món

Tedros Adhanom Ghebreyesus @ep





El director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisat aquest dilluns, en una roda de premsa, que la pandèmia del coronavirus continua intensificant a tot el món, destacant que per novena setmana consecutiva estan augmentant els contagis i, per sisena setmana consecutiva , les morts.





"M i complau veure petites disminucions de casos de Covid-19 en diverses regions, però molts països encara registren una transmissió intensa com, per exemple, a l'Índia, on la situació és descoratjadora", ha recalcat Tedros.





Dit això, el dirigent de l'organisme de Nacions Unides ha recordat que estan fent "tot" el que poden per fer front a la pandèmia, proporcionant els subministraments necessaris a hospitals i laboratoris que així ho necessitin. A més, han facilitat personal per donar suport a les tasques de vigilància, assessorament tècnic i esforç de vacunació.





En aquest sentit, i amb motiu de la Setmana Mundial de la Immunització, Tedros ha recordat que les vacunes permeten a les societats "avançar" i, en el cas de la pandèmia del Covid-19, permeten apropar-se més a la fi de la crisi sanitària .





"Les vacunes ens ajudaran a posar fi a la pandèmia de COVID-19, però només si assegurem un accés just per a tots els països i construïm sistemes sòlids per administrar-les. Si volem evitar múltiples brots de malalties potencialment mortals com el xarampió, la febre groga i la diftèria, hem d'assegurar que els serveis de vacunació de rutina estiguin protegits en tots els països del món ", ha dit.





I és que, segons una enquesta realitzada per l'organisme de Nacions Unides, tot i els més d'un terç dels països enquestats (37%) encara informen haver experimentat interrupcions en els seus serveis d'immunització de rutina pel coronavirus, a l'igual que les campanyes massives de vacunació.





En concret, 60 d'aquestes campanyes d'immunització estan posposades actualment en 50 països, el que posa a uns 228 milions de persones, la majoria nens, en risc de contraure malalties com el xarampió, la febre groga i la poliomielitis. A més, més de la meitat dels 50 països afectats es troben a Àfrica, el que posa en relleu les "desigualtats prolongades" en l'accés de les persones als serveis crítics d'immunització.