Les societats científiques no donen suport a la Llei de Ciència: "Va en contra de l'excel·lència"

La Confederació Espanyola de Societats Científiques (COSCE), que agrupa 84 societats que representen a més de 42.000 científics, considera que l'esborrany presentat pel Ministeri de Ciència i Innovació per reformar la Llei de la Ciència de 2011 "va en contra de la excel·lència científica, dificulta l'atracció de talent, perpètua l'endogàmia i interfereix amb les polítiques autonòmiques més avançades com la de Catalunya, Madrid i País Basc ".





Pedro Duque @ep





Així mateix, la COSCE critica que la reforma plantejada pel Departament que dirigeix Pedro Duque "no recull cap de les propostes realitzades per la COSCE en l'àmbit dels recursos humans en investigació".





Les crítiques de les societats científiques cap a l'esborrany han estat plasmades en un document, 'Informe COSCE sobre la Reforma de la Llei de la Ciència a Recursos Humans: La fi de la meritocràcia científica', que han enviat aquest dilluns a l'Ministeri.





El text recull que el plantejament actual de l'Ministeri serà de difíc il acceptació a les universitats, als instituts hospitalaris i centres d'investigació regionals.





Igualment, l'informe critica l'eliminació de el programa Ramón i Cajal, un programa que segons la COSCE gaudeix d ' "èxit, prestigi i bon funcionament" a l'hora d'atreure i retenir talent en el sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació, destacant a més que la reforma no ofereix "una millor alternativa".





Per tant, la Confederació rebutja la seva eliminació en l'esborrany de reforma de la Llei i la seva substitució per la figura d'un "contracte laboral fix d'incorporació" amb l ' "excusa", segons la COSCE, que s'acabarà la temporalitat i rebaixarà la edat d'estabilització.





Per a la Confederació, la proposta de reforma "no només no mitigarà la precarietat, sinó que serà impossible atraure i retenir talent" en tant que també elimina la figura d'Científic Titular dels Organismes Públics d'Investigació (OPIs) de l'Administració General de l'Estat .





El text ressalta que els nous contractats s'assumiran des de les institucions contractants, que oferiran les places d'acord amb la taxa de reposició, de manera que no hi haurà increment de nombre de llocs estables i es fomentarà l'endogàmia, acabant amb l'atracció de talent basat en la meritocràcia i avaluacions externes.





L'informe conclou que el resultat de la reforma de la Llei en l'àmbit dels recursos humans crearà una borsa creixent de contractats amb dubtosa capacitat d'estabilització.





LA CIÈNCIA, UN ASSUMPTE D'ESTAT





El passat 12 d'abril, la COSCE ja va enviar un altre document ( 'Informe d'urgència davant d'una immediata proposta de reforma de la Llei de la Ciència') a l'Ministeri on s'insistia en la refundació de el sistema de ciència, tecnologia i innovació basades en les propostes de la comunitat científica espanyola.





Segons aquest informe, la ciència s'ha de tractar com un assumpte d'Estat, destacant que la modificació de la flexibilitat i adequació normativa dels recursos humans en investigació són prioritaris.