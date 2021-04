El canvi climàtic està alterat l'eix de la Terra, alerta un estudi

terra @ep





La pèrdua d'aigua en terra ferma per fusió de gel i factors relacionats amb l'activitat humana estan canviant el moviment dels pols nord i sud, conclou un nou estudi.





Les ubicacions dels pols no són llocs estàtics i immutables al nostre planeta. L'eix al voltant de el qual gira la Terra, o més especícamente la superfície de la qual emergeix la línia invisible, sempre s'està movent a causa de processos que els científics no comprenen completament. La forma en què es distribueix l'aigua a la superfície de la Terra és un factor que impulsa la deriva.





El desglaç de les glaceres va redistribuir prou aigua per fer que la direcció del desplaçament polar girés i s'accelerés cap a l'est a mitjans de la dècada de 1990, segons un nou estudi a 'Geophysical Research Letters'.





"La fosa més ràpid de el gel sota l'escalfament global va ser la causa més probable de l'canvi de direcció de la deriva polar en la dècada de 1990", va dir en un comunicat Shanshan Deng, estudiant de doctorat a l'Institut de Ciències Geográfiques i Investigació de recursos Naturals de l'Acadèmia de Ciències de Xina, i autor principal de el nou estudi.





El desglaç de les glaceres a Alaska, Groenlàndia, Andes de sud, Antàrtida, Caucas i Orient Mitjà es va accelerar a meitat de la dècada de 1990, convertint-se en el principal impulsor dels pols de la Terra en una deriva sobtada i ràpida.





La Terra gira al voltant d'un eix com una baldufa, explica Vincent Humphrey, un científic de el clima de la Universitat de Zurich que no va participar en aquesta investigació. Si es mou el pes d'una baldufa, la baldufa començaria a inclinar ja trontollar a mesura que canvia el seu eix de

rotació. El mateix li passa a la Terra quan el pes es desplaça d'una àrea a una altra.





Els investigadors han pogut determinar les causes de les derivacions polars a partir del 2002 basant-se en dades de l'Experiment Climàtic i de Recuperació de Gravetat (GRACE), una missió conjunta de la NASA i el Centre Aeroespacial Alemany, llançada amb satèl·lits bessons aquest any i una missió de seguiment. en 2018. La missió recopilar informació sobre com es distribueix la massa al voltant del planeta mesurant canvis desiguals en la gravetat en diferents punts.





Els estudis anteriors publicats sobre les dades de la missió GRACE van revelar algunes de les raons dels canvis de direcció posteriors.





Per exemple, la investigació ha determinat que els moviments més recents del Pol Nord lluny del Canadà i cap a Rússia són causats per factors com el ferro fos en el nucli exterior de la Terra. Altres canvis van ser causats en part per el que s'anomena canvi d'emmagatzematge d'aigua terrestre, el procés pel qual tota l'aigua a la terra, inclosa l'aigua congelada a les glaceres i l'aigua subterrània emmagatzemada sota dels nostres continents, s'està perdent a través del desglaç i el bombament d'aigua subterrània.





Els autors de el nou estudi creien que aquesta pèrdua d'aigua a la terra va contribuir als canvis en la deriva polar en les últimes dues dècades al canviar la forma en què es distribueix la massa a tot el món. En particular, volien veure si també podia explicar els canvis que van ocórrer a mitjans de la dècada de 1990.





El 1995, la direcció de la deriva polar va canviar de sud a est. La velocitat mitjana de deriva de 1995 a 2020 també va augmentar al voltant de 17 vegades respecte a la velocitat mitjana registrada de 1981 a a 1995.





Ara, els investigadors han trobat una manera de retrocedir en el temps l'anàlisi moderna de seguiment de pols per saber per què va passar aquesta deriva. La nova investigació calcula la pèrdua total d'aigua terrestre en la dècada de 1990 abans que comencés la missió GRACE.





"Les troballes ofereixen una pista per estudiar el moviment polar impulsat pel clima en el passat", va dir Suxia Liu, hidròloga de l'Institut de Ciències Geogràfiques i Investigació de Recursos Naturals de l'Acadèmia Xinesa de Ciències, autora de el nou estudi.





Utilitzant dades sobre la pèrdua de glaceres i estimacions del bombejament d'aigua subterrània, Liu i els seus col·legues van calcular com va canviar l'aigua emmagatzemada a la terra. Van descobrir que les contribucions de la pèrdua d'aigua de les regions polars és el principal impulsor de la deriva polar, amb contribucions de la pèrdua d'aigua en les regions no polars. En conjunt, tota aquesta pèrdua d'aigua va explicar el canvi cap a l'est a la deriva polar.





"Crec que aporta una evidència interessant a aquesta pregunta", va dir Humphrey. "Et diu la força d'aquest canvi de massa, és tan gran que pot canviar l'eix de la Terra".





Humphrey va dir que el canvi en l'eix de la Terra no és prou gran com per afectar la vida diària. Podria canviar la durada del dia que experimentem, però només en mil·lisegons.





La fosa més ràpid de el gel no va poder explicar completament el canvi, va dir Deng. Si bé no van analitzar això específicament, va especular que la petita escletxa podria ser degut a activitats relacionades amb l'emmagatzematge d'aigua terrestre en regions no polars, com el bombament insostenible d'aigua subterrània per a l'agricultura.





Humphrey va dir que aquesta evidència revela quant l'activitat humana directa pot tenir un impacte en els canvis en la massa d'aigua a la terra.





La seva anàlisi va revelar grans canvis en la massa d'aigua en àrees com Califòrnia, el nord de Texas, la regió al voltant de Pequín i el nord de l'Índia.