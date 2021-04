Rosa Benito carrega durament contra Antonio David: "És vergonyós el que ha fet perjudicant la seva filla"

Complint amb el seu paper de col·laboradora a 'Ja és migdia' Rosa Benito ha tornat aquest dilluns a el programa i, tres dies després de mostrar el seu suport a Rocío Carrasco i confessar que si no la cridava és perquè no estava preparada per a això, avui l'exdona d'Amador Mohedano ha tornat a la seva postura crítica i no ha dubtat a carregar contra la seva neboda i contra Antonio David Flores per defensar Rocío Flores.





Rosa Benito @ep





I és que després el punyent testimoni de Rociíto confessant el maltractament que va patir per part de la seva filla Rocío durant tres anys - tema que s'abordarà en el vuitè capítol de la seva docusèrie aquest dimecres - i la brutal pallissa que va acabar amb la seva relació fa 9 anys, Rosa ha sortit en defensa de la seva neboda néta, que ha quedat assenyalada com una persona agressiva i 'maltractadora' davant tot Espanya.





"Em sembla tan cruel tot el que s'està dient, vivint i veient d'aquesta nena ..." començava una afectada Rosa, que conscient que les seves paraules són analitzades amb lupa aclaria que "jo no sóc partidària de el maltractament, ni de l'assetjament, no m'agrada el mal a ningú, però això va passar fa 10 anys ...". "És igual que quan ets a la presó i sals, tens dret a viure una nova vida", reclamava indignada per les coses que ha sentit sobre RocíoFlores en els últims dies.

Carregant tant contra Rociíto com contra Antonio David, Rosa afirmava dolguda que "entre el pare i la mare, aquesta nena només li falta ser com Escarlata. Marcar-li amb un ferro el 'maltractadora' de per vida". "Aquesta criatura no s'aixecarà ja. És molt dur el que s'està veient i vivint amb aquesta nena. Per part d'un i d'una altra, de el pare i de la mare", afegia, confessant que, malgrat la seva edat, "a mi em passa això i no surto de casa meva. Aquesta nena té 24 anys. Serà assenyalada de maltractadora i això és ... molt injust"





Indignada quan ha vist que Antonio David va intentar cobrar 60.000 euros per comptar a 'Sálvame Deluxe' l'enfrontament entre la seva filla i Rociíto, i després d'escoltar algunes de les declaracions que el malagueny ha dit sobre la seva exdona a diferents i incomptables exclusives en els últims anys, Rosa ha esclatat contra el exgendre de Rocío Jurado: "és vergonyós el que està fent David. el que no pots fer és comercialitzar constantment amb la teva filla picant a la seva mare. Aquí estan totes les portades, parlant constantment, sempre posant a la filla de pantalla ". "Ja n'hi ha prou! Anem a cuidar aquests nens. Quantes portades ha fet aquest home posant verda a la que va ser la seva dona i perjudicant la seva filla?", Exclamava dolguda, sentenciant al col·laborador i convertint-lo en el centre de les seves crítiques per primera vegada en les últimes setmanes.





Sense voler opinar sobre les duríssimes revelacions de Rociíto sobre la relació amb la seva filla - que veurem a el complet aquest dimecres - Rosa ha confessat que no sap què pensar: "Això s'ha de viure. Qui de veritat ho sap són elles dues. Però a mi em falta gent. On era Fidel? On era el nen?".