El PP acusa la directora de la Guàrdia Civil de "creuar línies vermelles" al fer campanya pel PSOE: "No tot val"

La portaveu d'Interior del PP, Ana Vázquez Blanco, considera que la directora de la Guàrdia Civil, Maria Gámez, ha traspassat "línies vermelles" al participar a la campanya electoral del PSOE perquè ha compromès la neutralitat del cos de seguretat. "No tot val", ha avisat.





Maria Gámez fent campanya pel PSOE @EP





Maria Gámez, que va ser portaveu municipal del PSOE a Màlaga abans de recalar a Interior, es va incorporar el passat cap de setmana a la campanya socialista d'Ángel Gabilondo a Madrid després d'haver rebut una de les cartes amb bala enviades a membres de Govern.





Per a la diputada del PP, la directora general "s'ha compromès la neutralitat de la Guàrdia Civil" al participar en la campanya electoral d'un partit, pel que ha anunciat la presentació d'iniciatives al Congrés. "No tot val --ha escrit en Twitter--. Els agents de la Guàrdia Civil es mereixen un respecte".





També Vox i Ciutadans han criticat la presència de Gámez en els mítings del PSOE. L'eurodiputat Jorge Buxadé ha recordat que, com a directora general, ella és qui sanciona els guàrdies civils per fer manifestacions polítiques, i en canvi es permet el luxe d'anar a un míting "a deixar anar les seves proclames". "Està inhabilitada políticament per a l'exercici del seu càrrec", sosté.





Edmundo Bal, de Ciutadans, ha assenyalat que Maria Gámez ha anat "corrent a demanar el vot" per Gabilondo quan, al seu parer, "no va sortir mai" en defensa dels guàrdies civils als quals la Generalitat de Catalunya va excloure dels plans de vacunació, "no s'ha preocupat" de l'equiparació salarial i "va tractar de posar de genolls" a coronel Pérez dels Cobos promovent el seu cessament. "Hauria de dimitir pel bé de la Guàrdia Civil i d'Espanya", opina.