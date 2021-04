El PSOE vol treure els plusos salarials a diputats que menteixin en la seva declaració de béns, activitats o interessos

El PSOE ha registrat una reforma de el Reglament de Congrés que preveu la imposició de sancions als diputats que menteixin en les declaracions de béns, activitats o interessos que presenten a la Cambra, una mesura que podria arribar, en funció de la seva gravetat, a la retirada de càrrecs parlamentaris i dels complements salarials que comporten.





Adriana Lastra @ep





En la iniciativa, els socialistes proposen també la creació d'un Registre de grups d'interès a la Cambra i fixen com ha de ser la seva relació amb els membres de Congrés, així com amb els empleats dels grups parlamentaris.





El grup que capitaneja Adriana Lastra tipifica les "infraccions" que poden cometre els diputats i els grups. En concret, defineixen com a tals l'incompliment de totes obligacions contingudes en el Reglament de la Cambra, incloses les recollides en el nou títol relatiu als 'lobbies'.





OMISSIÓ DE DADES





Però també incorreran en "infracció" els que donin dades "falsos" en les seves declaracions patrimonials, en les que donen compte de les seves activitats extraparlamentàries i en què relatives als seus interessos econòmics, on han de consignar, entre altres coses, per a qui treballaven en el lustre anterior a aconseguir l'acta de diputat. També es considerarà infracció "la no presentació" d'aquestes tres declaracions o l'omissió d'informació obligatòria en les mateixes.





La proposició de llei de reforma del Reglament registrada pel PSOE detalla un procediment sancionador per als diputats i els grups que incorrin en aquestes infraccions. L'incompliment de què es tracti podrà ser denunciat per un grup, la Mesa de Congrés, la Mesa d'una comissió o qui ocupi la Secretaria General de la Cambra i la instrucció anirà a càrrec de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.





Aquesta comissió podrà no admetre la denúncia si no li veu fonament, però la Taula de Congrés podrà revocar la decisió. Si s'obre el procediment, es donarà audiència als afectats, i podran demanar proves, "aplicant-se a aquest efecte el que disposa la legislació reguladora del procediment administratiu sancionador".





Codi de conducta





La comissió tindrà un màxim de quatre mesos per resoldre i, en funció de la gravetat dels fets provats, "podrà proposar les sancioni que consideri pertinents, que es podran graduar des del advertència i aplicació al web de el Congrés de la infracció comesa per diputats o el grup fins a la retirada de càrrecs i complements salarials "de l'infractor," exceptuant els establerts constitucionalment ", és a dir, el 'sou base' de diputat. La sanció haurà de ser aprovada pel Ple de la Cambra

.

El gruix de la iniciativa del PSOE versa sobre els anomenats lobbies o grups d'interès i la seva influència en les iniciatives parlamentàries. Així, defensa la creació de codi de conducta per als lobbistes, que hauran de seguir principis d'integritat, respecte a la llei, transparència i veracitat de la informació.





En aquest context, advoquen per crear un registre d'aquests grups, que tindrà caràcter públic a través del web de Congrés. Els inscrits en el mateix podran interlocutar amb els diputats i els empleats dels grups parlamentaris i aquests han de comunicar el contingut dels seus contactes amb els 'lobbies', difonent-se en tot cas la identitat de les persones que han intervingut en els mateixos, la data i les matèries tractades.





EMPREMTA LEGISLATIVA





Un altre dels punts d'aquesta reforma reglamentària preveu l'elaboració d'un informe de 'empremta legislativa' on constin tots els canvis que pateix una iniciativa durant la seva tramitació. Els diputats i grups han de concretar les propostes que hagin rebut dels grups d'interès --adjuntant els documents-- i que hagin estat utilitzats en la tramitació. A més, al registrar les seves pròpies iniciatives hauran d'informar si tenen el seu origen en un grup d'interès.





Aquest informe, que serà publicat a la web de la Cambra, recollirà també totes les votacions produïdes durant la tramitació, indicant el sentit del vot de cada un dels parlamentaris que hagin intervingut.





La proposta recull també una sèrie d'infraccions dels grups d'interès de caràcter lleu, greu o molt greu. Entre aquestes últimes destaca la difusió d'informació falsa als diputats de forma reiterada, mentir sobre l'interès a què representen o directament ocultar-ho, mantenir reunions sense estar inscrits en el registre i incórrer en un conflicte d'interès o valer-se d'un en el qual pugui incórrer un membre de Congrés.





Aquestes infraccions molt greus podran rebre les següents sancions: advertència, suspensió d'inscripció en el registre fins a un màxim de deu anys o la prohibició indefinida d'inscriure en ell.





VETO A EXDIPUTATS I EXALTS CÀRRECS





A més, el PSOE planteja que no puguin formar part de grups d'interès qui hagi estat membre de les Corts Generals o alt càrrec de el Govern d'Espanya durant els quatre anys anteriors o qui hagi estat inhabilitat judicialment per accedir a càrrec públic.





No hauran de registrar-se com a grups d'interès les entitats que integren l'organització territorial de l'Estat, les corporacions de dret públic, les ambaixades, els sindicats més representatius, la CEOE ni la CEPIME.