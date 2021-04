L'Audiència Nacional obliga a Amazon a registrar dues de les seves filials com a operadors postals

L'Audiència Nacional ha concedit parcialment un recurs amb cautelars presentat per Amazon contra una resolució de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) que determinava que la companyia realitza tasques d'operador postal i que ha de complir amb aquesta normativa.





Treballadors de centre logístic d'Amazon a Madrid @ep





No obstant això, la decisió sobre les cautelars dictaminat per l'Audiència Nacional determina que dues de les seves filials --Amazon Spain Fulfillment, SL i Amazon Road Transport Spain, SL-- s'han de registrar com a operadors postals.





En qualsevol cas, es tracta d'una concessió parcial, ja que els autònoms que distribueixen per aquestes filials encara no han de registrar-se com operadors fins que no es resolgui el recurs a l'complert, segons han informat fonts de sector.





El recurs que va presentar Amazon responia a la resolució del regulador de el passat mes de setembre, que establia un termini d'un mes per presentar l'oportuna declaració responsable davant el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per poder operar.





En aquest sentit, la CNMC ha recordat aquest dilluns que els nous operadors interessats en el negoci de l'enviament postal o de paqueteria no requereixen d'una autorització prèvia, sinó tan sols han de presentar una declaració responsable davant les autoritats.





Aquesta única obligació aniria acompanyada del pagament d'una taxa postal, estimada entre 200 i 400 euros, un desemborsament que no haurien de fer si les empreses interessades ja estan inscrites al registre del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana com a empresa que realitza tasques de transport.





La declaració responsable, segons explica el regulador, és un document en el qual l'empresa de transport declara la seva intenció de respectar el que estableix la normativa sobre els drets dels usuaris, així com de l'àmbit laboral, tributari o de la protecció de dades.





D'aquesta forma, com ja va resoldre l'organisme amb anterioritat, les empreses VTC com Uber o Cabify no requereixen d'una autorització prèvia per a realitzar una activitat de transport que comporti el trasllat d'un paquet d'un lloc a un altre i el lliurament de la mateixa.





D'aquesta manera, aquest tipus d'activitats es circumscriuen a la normativa postal, el mateix àmbit en el qual la CNMC ha situat els repartiments d'Amazon, encara que segueix sense aplicar-se al lliurament de menjar que realitzen algunes plataformes com Glovo.