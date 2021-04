FACUA denuncia uns leggings que s'atribueixen l'efecte miraculós de cremar greix "sense fer res"

FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a l'empresa Lindy per comercialitzar uns leggings que presenta com "aprimar" i amb missatges com "crema el greix" i "alguns quilos menys sense esforç extra", entre altres.





FACUA





L'associació ha interposat sengles denúncies davant la Direcció General de Salut Pública de l'Ministeri de Sanitat i la Direcció General de Consum del Ministeri de Consum per la vulneració el Reial Decret 1907/1996, de 2 d'agost, sobre publicitat i promoció comercial de productes, activitats o serveis amb pretesa finalitat sanitària i incórrer en publicitat il·lícita, infringint amb això la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial.





FACUA també ha denunciat l'empresa davant la Secretaria d'Estat de Digitalització del Ministeri d'Afers Econòmics i l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) la vulneració de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI) i el Reglament General de protecció de dades (RGPD. i és que el web ni tan sols identifica el nom de l'empresa venedora ni aclareix als consumidors quins drets tenen en matèria de protecció de dades ni com i davant de qui exercitar-los.





Perd pes "sense fer res"





A la seva web, Lindy assegura que aquesta peça "tonifica els músculs", "crema el greix" i promet a Queñes els utilitzin perdre pes "sense esforç extra". Els missatges publicitaris arriben a afirmar que "en l'esport, el treball o l'escola, pren la decisió intel·ligent amb Lindy ™ perdent pes sense fer res".





En aquest sentit, FACUA recorda que el Reial Decret 1907/1996, de 2 d'agost, prohibeix en el seu article 4 qualsevol classe de promoció de "materials, substàncies, energies o mètodes amb pretesa finalitat sanitària" que "suggereixin propietats específiques per aprimar o contra l'obesitat "," proporcionin seguretats d'alleugeriment o curació certa "o" suggereixin o indiquin que el seu ús o consum potencien el rendiment físic, psíquic, esportiu o sexual ".





Vulneració de la LSSI i el RGPD





D'altra banda, FACUA adverteix que Lindy estaria incorrent en una infracció de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació al no informar a la seva web del seu nom, ni aportar cap altra classe d'informació que permeti identificar-la.





L'empresa estaria vulnerant el que disposa l'article 10 de l'esmentada normativa, que obliga a posar a disposició dels consumidors "el seu nom o denominació social" i "les dades de la seva inscripció al Registre Mercantil en què, si s'escau, estiguin inscrits o d'aquell altre registre públic en què ho estiguin per a l'adquisició de personalitat jurídica o als únics efectes de publicitat ", entre altres.





De la mateixa manera, Lindy també estaria vulnerant el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) al no informar sobre quines dades personals recopila dels usuaris, que fins va a donar-los i els drets que posseeixen enfront de la tramitació de les seves dades per part del web.





Així, l'article 13 del RGPD estableix que "quan s'obtinguin d'un interessat dades personals", s'ha d'informar, entre altres qüestions, de "la identitat i les dades de contacte del responsable", "els caps del tractament a què es destinen les dades personals "," l'existència del dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les dades personals relatives a l'interessat, i la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o oposar-se al tractament "i" el dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control ".