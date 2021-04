¿Qué farà el Govern central quan finalitzi l'estat d'alarma?

El Govern central manté la seva intenció d'aixecar el 9 de maig l'estat d'alarma i, per això, ha començat ja a preparar la nova fase que s'obrirà llavors, i a analitzar amb els Ministeris quines mesures socials i econòmiques depenen de la vigència d'aquest instrument , per prorrogar via decret les que segueixin sent necessàries en l'etapa final de la pandèmia del coronavirus.





Consell de Ministres @ep





En concret, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha demanat a tots els departaments ministerials que estudiïn quines mesures de les que han aprovat durant els últims sis mesos d'estat d'alarma tenen la seva data de caducitat lligada a aquest instrument, per fer una selecció i prorrogar les necessàries, segons informen fonts governamentals.





Així, la idea de l'Executiu és aprovar pròximament un decret llei que permeti donar continuïtat a aquelles qüestions que els Ministeris considerin que cal seguir mantenint més enllà de el 9 de maig. Serien mesures, en tot cas, que no necessiten que aquest instrument constitucional segueixi vigent, ja que no tenen a veure amb la restricció de drets fonamentals.





QUE ELS SANITARIS JUBILATS PUGUIN SEGUIR AJUDANT





És el cas, per exemple, de la mesura que es va aprovar al febrer per permetre que els sanitaris jubilats poguessin tornar a treballar per ajudar en la lluita contra la pandèmia, sense perdre la seva pensió. Aquesta qüestió estava lligada expressament al fet que estigués vigent l'estat d'alarma

.

Això se suma a l'anunci que ja va realitzar el president de Govern, Pedro Sánchez, fa dues setmanes que anava prorrogar fins a l'agost la moratòria de desnonaments sense alternativa habitacional en el lloguer, la moratòria o condonació parcial per a inquilins de grans forquilles o entitats públiques, i els mecanismes de condonació i pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer; mesures que també estaven subjectes a la finalització de l'estat d'alarma.





Ara són els diferents departaments ministerials els que estan en fase d'estudi, analitzant quines de les iniciatives que han impulsat aquests últims sis estan en risc per tal de l'estat d'alarma, ja que "la intenció de Govern" és aixecar aquesta eina el 9 de maig, tal com va reafirmar Sánchez dimecres passat.





Referent a això, el president va apostar per obrir una nova fase, gràcies a l'avanç de la vacunació, i va deixar clar que per tal de l'estat d'alarma acabaran també les restriccions que impliquen limitació dels drets fonamentals, que només es poden desenvolupar sota el paraigües d'aquest instrument, com la limitació de la mobilitat nocturna, més coneguda com el toc de queda.





I pel que fa als tancaments perimetrals, el cap de l'Executiu ha defensat que han de ser els tribunals els que es pronunciïn sobre l'abast que han de tenir, en el cas que les comunitats decideixin continuar mantenint aquest tipus de restriccions a la mobilitat en un determinat territori .





En tot cas, l'Executiu manté que no cal reformar la legislació sanitària per afrontar la nova fase de la pandèmia que s'obre després de l'estat d'alarma, tot i que s'ho està reclamant no només el PP, sinó també diversos governs autonòmics i fins i tot alguns dels seus socis parlamentaris, per poder fer front a la pandèmia més enllà de el 9 de maig.





No obstant això, el Govern sí que ha començat a treballar en un pla per garantir que les mesures de tipus social i econòmic que han anat aprovant els Ministeris durant la pandèmia sota l'empara de l'estat d'alarma puguin seguir en vigor, si es determina que són necessàries .