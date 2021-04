Egosurfing: Quina informació hi ha sobre mi a Internet?

Internet és el major banc d'informació de la història i com a tal, també pot haver informació sobre nosaltres. Practicar el egosurfing és una acció recomanada per protegir la nostra privacitat, però saps el que és i com fer-ho? En aquest article t'ho expliquem pas a pas.





Sigui quin sigui el tema, a Internet trobarem informació al respecte, fins i tot podem arribar a trobar informació sobre nosaltres mateixos. Tot el que publiquem a Internet; fotos, vídeos, opinions, etc., i fins i tot el que altres publiquen sobre nosaltres, incloent documentació o publicacions oficials, on apareix informació sobre nosaltres, roman a la Xarxa.





El conjunt de totes aquestes dades és el que es coneix com a identitat o empremta digital i, de la mateixa manera que la nostra reputació pot ser danyada, la identitat digital també es pot veure afectada a causa de la informació que pot ser trobada sobre nosaltres a Internet o, en el pitjor dels casos, quan la nostra privacitat és vulnerada i les nostres dades personals acaben filtrant.

Quan fem clic a un enllaç sospitós i facilitem el nostre usuari i contrasenya en un web fraudulenta, contestem a un formulari on se'ns sol·liciten dades personals o quan els nostres dispositius s'infecten per algun tipus de virus o malware, correm el risc de que els nostres dades personals acabin en males mans i siguin publicats, vulnerant així la nostra privacitat.





GOOGLE





Per saber quina informació hi ha sobre nosaltres a Internet, hagi estat publicada per nosaltres o per tercers, de forma legítima o il·legítima, hi ha una pràctica coneguda com egosurfing. Consisteix a utilitzar les xarxes socials i els cercadors d'Internet, com Google, utilitzant termes de cerca relatius a nosaltres, com el nostre nom, cognoms, DNI, etc., per localitzar informació sobre nosaltres en pàgines webs i altres plataformes. Es tracta d'una bona pràctica que tots hauríem de fer periòdicament, per saber què es diu de nosaltres, com es diu, qui ho diu i amb quin objectiu, i identificar possible informació que no hauria d'estar publicada i que vulguem que sigui eliminada.





Com puc practicar egosurfing?





La pràctica de egosurfing es pot realitzar de diferents formes:





Google Alerts





Aquesta eina de Google ens permet configurar l'enviament de notificacions al nostre correu electrònic sobre qualsevol tema que ens interessi. Per fer-ho, hem de seguir els següents passos:





Accedir a l'enllaç ' https://www.google.es/alerts ' o buscar 'Google Alerts' directament al cercador.





Després, hem d'introduir a la barra de cerca el concepte o termes sobre els que vulguem establir l'alerta.





Dins de la pràctica de l'egosurfing és comú fer recerques sobre les dades personals:





- Nom i cognom / s: "Manuel Exemple" o "Manuel Exemple Exemple".





- Cognom / s seguit del nom separat per una coma: "Exemple, Manuel" o "Exemple Exemple, Manuel".





- Nom i cognom, més la ciutat (fora de les cometes): "Manuel Exemple" Madrid.





-Direcció: "Carrer Exemple, 017".





-Direcció postal, més ciutat (fora de les cometes): "Carrer Exemple 017" Madrid.





- Adreça de correu electrònic: manuelejemplo@email.com.





- Número de telèfon (amb o sense espais i guions): "123456789".





- DNI: "01234567A"





És important que a l'hora de buscar aquestes dades ho fem posant-los entre cometes ( ""). Així els resultats que obtindrem seran aquelles pàgines web que continguin exactament les paraules que hem buscat i en el mateix ordre, ignorant les pàgines webs amb resultats similars o només una part de la nostra cerca.





Finalment, podem configurar diferents opcions, com quan volem rebre les notificacions, si les volem agrupades, així com altres factors com l'idioma o l'àmbit geogràfic.