L'Hospital Clínic de Barcelona és reconegut com el millor hospital d'Espanya

Aquest és el tercer any que Newsweek s'ha associat amb Statista Inc, la respectada signatura mundial d'investigació de dades, per revelar els millors hospitals del món.





Hospital Clínic (EP)





Els 2,000 hospitals nomenats en aquesta llista, que cobreix 25 països, inclosos els Estats Units, Regne Unit, Alemanya i el Canadà, es destaquen per la seva excel·lència constant, inclosos metges distingits, atenció d'infermeria de primer nivell i tecnologia punta.





El primer hospital que apareix en el rànquing d'Espanya i Catalunya és l'Hospital Clínic de Barcelona, seguit de l'Hospital Universitari de la Paz de Madrid i La Clínica Universidad de Navarra.















La sisena posició del rànquing de Catalunya l'ocupa l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, a la 14a trobem l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i en el lloc 19 l'Hospital Quiron Salut Barcelona.





L'Hospital de Bellvitge ocupa la posició 24 d'aquest Rànquing català, Quiron Dexeus la posició 30 i l'Hospital Universitari Sagrat Cor la posició 33.





A més l'Hospital de Barcelona ocupa la posició 39. El lloc 53 és per a l'Hospital Universitari General de Catalunya, el 56 per a l'Hospital Sant Rafael i la posició 61 l'ocupa l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona.