Detingudes quatre persones que van estafar a 180 clients amb reintegraments falsos a Reus

Els Mossos d'Esquadra van detenir entre dimecres passat i dijous a quatre homes per presumptament estafar més de 180 clients d'una entitat bancària amb reintegraments fraudulents a Reus (Tarragona), segons un comunicat de la policia catalana.





Imatge d'arxiu (EP)





La investigació va començar el 31 de març, arran d'una denúncia en la qual responsables d'una entitat financera van explicar que havien detectat reclamacions de clients pel reintegrament de diners del seu compte de manera fraudulenta.





Els presumptes estafadors sempre utilitzaven el mateix 'modus operandi': el client sol·licitava un codi SMS per poder efectuar un reintegrament en efectiu en un caixer automàtic sense utilitzar la seva targeta o llibreta i quan anava a treure els diners es trobava amb que el codi no era vàlid perquè algú l'havia utilitzat anteriorment.





L'empresa afectada va registrar el primer cas el 17 d'agost, i fins al dia de les detencions, els presumptes estafadors van efectuar 184 reintegraments que oscil·laven entre els 400 i els 500 euros d'un total de 21 caixers de la mateixa entitat.





UN D'ELLS ERA TÈCNIC PROGRAMADOR

Els investigadors van determinar que dos dels presumptes autors de les estafes "podrien tenir elevats coneixements informàtics", i van descobrir que un d'ells treballava com a tècnic programador de sistemes per a l'empresa externa contractada per l'entitat afectada i que gestionava els missatges SMS per poder efectuar reintegraments des dels caixers.





El treballador aprofitava la seva posició com a treballador de l'empresa, interceptava les peticions de reintegrament via SMS dels clients i facilitava el codi interceptat als seus col·laboradors perquè fessin els reintegraments d'efectiu abans que els clients.





Tres dels detinguts van passar a disposició judicial dissabte, i el jutge va decretar l'ingrés a presó per a dos d'ells i llibertat amb càrrecs per al tercer; el quart detingut va ser posat en llibertat després de declarar a comissaria.