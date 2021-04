Iglesias alerta que "la ultradreta està intentant infiltrar-se en sectors de la policia"

El candidat d'Unides Podem a la Comunitat de Madrid i líder de Podem, Pablo Iglesias, ha alertat que "és evident que la ultradreta està intentant infiltrar-se en sectors de la policia i de les forces i cossos de seguretat de l'Estat", i ha afegit que ignorar això és una enorme malaptesa en termes democràtics, en les seves paraules.





Pablo Iglesias @ep





"Un demòcrata no ha de negar la realitat i hem de treballar amb els policies i guàrdies civils compromesos amb la democràcia", ha sostingut en una entrevista aquest dimarts a La Vanguardia.





Ha assegurat que la campanya de l'extrema dreta de cara a el 4 de març és la prova que Unides Podem pot guanyar les eleccions: "Si no, no s'explicaria aquest desplegament d'agressivitat", i ha defensat que, si entren a el Govern de la Comunitat de Madrid, obriran els calaixos de l'administració.





Preguntat per si s'ha d'aplicar la Llei de Partits a Vox, Iglesias ha respost que això ho han de fer els tribunals i que no és responsabilitat dels polítics, i ha cridat a votar el 4 de març: "No n'hi ha prou les denúncies als jutjats per combatre el feixisme, encara que s'hagin de produir i nosaltres les fem, cal una resposta política de la societat, votant pacíficament ".





ACUSACIONS DE FRAU ELECTORAL





Iglesias ha avisat que la dreta i l'extrema dreta ja estan "preparant-se per parlar de frau electoral" si perden les eleccions, i ha atribuït els episodis dels últims dies --que ha titllat de tòxics--, al fet que no els quadren els números.





Sobre la possible unificació de Unides Podem amb Més Madrid, el líder morat ha dit que li hauria agradat que ho aconseguissin en aquests comicis, perquè "és una demanda gairebé unànime entre els electors", ja que creu que podria haver generat il·lusió, i ha afirmat que ara han de ser capaços de sumar i en el futur ja es veurà.





Iglesias ha sostingut que no es pot estar en política eternament i que li agradaria reprendre la seva professió com a professor universitari i com a periodista a 'La Tuerka', a l'ésser preguntat per si en 2023 passarà a la vida civil, però ha reconegut que si governa la Comunitat de Madrid "és evident que comença a comptar un rellotge diferent".