Mor un professor de 30 anys per greus trombes després de ser vacunat amb AstraZeneca

El Ministeri de Sanitat està investigant la mort a primera hora d'aquest dilluns d'un professor de 30 anys que va patir episodis de greus trombes després de ser vacunat amb AstraZeneca el passat 1 d'abril, Dijous Sant. El pacient no tenia antecedents d'embòlies coneguts.





Un sanitari sosté una vacuna d'AstraZeneca @ep





El cas està sent estudiat pel Sistema espanyol de farmacovigilància de medicaments d'ús Humà (SEFV-H) de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, segons informen fonts sanitàries. L'Hospital Universitari de Toledo va notificar la mort a la base Fedra com un possible capítol d'efectes adversos de la vacuna de Astrazeneca.





El professor era interí a la Universitat Laboral de Toledo. L'1 d'abril va rebre la vacuna i vuit dies després, el divendres 9, va ingressar a l'UCI de l'hospital després de patir greus trombes. Després de quatre dies a l'UCI, va acabar morint.