Les preocupacions de les pimes a Catalunya: Ciberseguretat, manca de talent i la inflació en els preus

L’Agrupació d’Industrials del Baix Vallès (AIBV) ha protagonitzat una nova sessió del IV Congrés de Pimes de Catalunya organitzat per Fepime Catalunya amb l’objectiu d’analitzar l’estat actual de la pime catalana i elaborar un memorial de propostes de millora que es lliurarà a les administracions.









@AIBV









Demián Tabbia, secretari general Adjunt de l’agrupació, ha lamentat l’augment de ciberatacs a empreses afiliades en els últims mesos. “Espanya és el segon país del món amb més ciberatacs i és un tema que les empreses s’han de prendre més seriosament. No ens protegim prou i es considera una despesa supèrflua invertir en ciberseguretat quan hi hauríem de destinar més recursos”, ha comentat.









Un nou estudi revela que Espanya ocupa el segon lloc entre els països que reben més ciberatacs, amb més d'un 20% dels atacs rebuts, tan sol per darrere d'Estats Units. El sector econòmic més afectat pel 'malware' segueix sent el de la banca online, amb un 84 per cent dels casos detectats.





Les dades situen a Espanya en el segon lloc mundial en el nombre de ciberatacs rebuts, només superat per Estats Units, que per volum econòmic i de població és lògic que encapçali aquesta llista.





A primera vista, el fet que Espanya sigui el segon país més atacat amb més d'un 20% dels atacs rebuts del món pot resultar contradictori, tant pel nombre d'habitants, com per la renda per càpita o el grau de penetració d'Internet, però S21sec apunta que "probablement es degui a diverses raons, com el gran ús que es fa de la banca online al nostre país pel que fa al nombre d'internautes, i a l'escassa conscienciació dels usuaris".





En general, la majoria dels països en els quals s'allotgen els servidors de control que reben dades capturades no es corresponen amb els països atacats. Els països que alberguen aquests servidors són principalment els Països de l'Est, seguits des de lluny per Xina.





A això cal afegir que els ciberdelincuentes han optat per ampliar les seves mires i dispersar geogràficament els seus atacs. La tecnologia d'anàlisi, detecció i monitoratge de S21sec els han detectat en gairebé 100 països, la qual cosa reforça la idea que determinats països presenten certa saturació i els delinqüents busquen explorar nous nínxols geogràfics lliures de competència.





EL RECULL DE PREOCUPACIONS DE LES PIMES A CATALUNYA





Joan Moretó, president de l’AIBV, ha exposat que una de les principals preocupacions de les empreses del sector alimentari és la inflació de matèries primes. “Hi ha un component molt important d’especulació financera. El mercat no justifica l’increment de preus, tampoc en el cas del blat ja que hi ha hagut collites abundants per atendre la demanda” ha assegurat. En aquest mateix sentit, Jaume Roquet, vocal de l’AIBV, ha afegit que “ens preocupa especialment com transferir aquesta inflació al preu dels nostres productes perquè no podem assumir tot el sobrecost dins dels nostres marges si volem seguir sent competitius”.





Per la seva banda, Xavier Solà, vicepresident de l’AIBV, ha destacat la necessitat de trobar talent adequat. “No parlo de personal especialitzat sinó del talent que farà que les nostres empreses puguin tirar endavant, digitalitzar-se o transformar el seu model de negoci. Moltes empreses tenen una estructura estàtica o una llarga història que els dificulta la transformació. Necessitem atraure els talents, joves i sèniors, que ens ajudaran a transformar-nos i en aquest àmbit les ajudes a la formació són essencials”, ha assegurat.





Carles Rico, secretari general de l’AIBV, ha posat sobre la taula la preocupació per la lentitud que suposen els tràmits telemàtics amb les diferents administracions. “Totes les administracions ens han facilitat la presentació de documents de forma telemàtica però és un autèntic caos. Cada departament és diferent i tots tenen sistemes informàtics diferenciats. No pot ser que s’hagin de tenir descarregats quatre sistemes per poder presentar documentació o fer licitacions a concursos”. En aquesta línia, ha reclamat que s’estableixi un únic sistema informàtic per a totes les administracions per tal d’agilitzar les gestions i poder ser més eficients.





La necessitat d’apropar el món industrial a les escoles, la millora dels polígons industrials a través de les APEUS, la implantació del teletreball un cop acabi la pandèmia i la manca de personal especialitzat han estat altres temes que s’han tractat durant la sessió.





LES PIMES, CLAU DE LA RECUPERACIÓ





El IV Congrés de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya 2021 finalitzarà el 15 de juny a la seu de Foment del Treball acompanyats pels principals actors econòmics de Catalunya. El congrés consta de 20 trobades amb 24 organitzacions territorials i sectorials de Catalunya.





La presidenta de Fepime, María Helena de Felipe, té l’objectiu d’establir un diàleg per abordar les preocupacions de les pimes en aquest context excepcional, així com, debatre sobre possibles accions que puguin facilitar una recuperació empresarial resilient, digital i sostenible. De fet, el lema de les trobades és “Resiliència, digitalització i sostenibilitat, les claus per a la recuperació de la pime catalana” i el propòsit és conèixer de primera mà la realitat i les necessitats de les pimes catalanes després d’un 2020 marcat pel pas de la pandèmia.





Sense dubtes, la Covid-19 no només ha saturat el sistema sanitari català, sinó que també ha condicionat l’activitat empresarial, derivant en una crisi econòmica que es continua allargant en el temps a causa de les mesures restrictives que els governs han anant aplicant amb l’objectiu d’evitar la propagació de la malaltia.





Les conclusions de les sessions permetran redactar un document que reculli les principals inquietuds de cada sector i territori per millorar l’activitat empresarial.



Imprimir