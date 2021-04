Gijón elimina de la seva llista de carrers l'avinguda Joan Carles I

Avinguda de Joan Carles I - GOOGLE MAPS





La Junta de Govern local de Gijón ha aprovat aquest dimarts el canvi de nom de l'avinguda Joan Carles I pel de José Manuel Palau Álvarez, primer alcalde de la Democràcia del municipi.





Això obeeix a les peticions de diversos col·lectius i entitats ciutadanes al llarg de l'any 2020 perquè es produís un canvi de denominació de l'avinguda de Joan Carles I.





"L'equip de Govern reconeix i respecta la importància del paper jugat pel Rei emèrit durant la transició democràtica però considera que els últims esdeveniments han privat de la figura del Rei emèrit de l'exemplaritat que li feia mereixedor d'un carrer a la nostra ciutat", s'indica en l'acta de la Junta de Govern.





La portaveu de Junta de Govern, Marina Pineda (PSOE), ha explicat, en roda de premsa, que es va triar el nom de José Manuel Palau també atenent a peticions de diversos col·lectius i persones.





"Durant els seus anys com a alcalde de la ciutat (1979-1987) va fer gala d'una irreprotxable integritat personal i d'una profunda convicció democràtica que es va materialitzar en la definició d'un model de ciutat oberta i participativa en la qual es va apostar de manera decidida per els serveis públics per millorar la qualitat de vida de la ciutadania ", es diu en l'acta.