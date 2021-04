Una jove acusa al seu pare de prostituir-la amb 16 anys: "M'obligava a fer tot el que ells volien"

Una jove ha testificat aquest dimarts com el seu pare la va prostituir durant dos anys des que va complir els 16 anys, el que el va portar a intentar suïcidar-se en cinc ocasions: "No ho vaig denunciar per por que ens matés, no vull venjança, jo al meu pare l'estimo molt i només volia que parés perquè m'obligava a fer tot el que ells volguessin ".





"Jo tractava d'escapar-me, però em lligaven per tenir relacions", ha explicat a l'tribunal la jove, mentre el progenitor ha afirmat que "tot és mentida" i amb que aquestes acusacions seva família només busca que els pagui "una taxa".





Fiscalia acusa el pare, en el judici que ha començat aquest dimarts a la secció tercera de l'Audiència de València, de concertar cites setmanals a la seva filla amb diferents homes des dels 15 anys i quan va complir els 16 anys i un mes de obligar-la a mantenir relacions sexuals amb ells.





Per aquests fets, el ministeri públic li demana pena de presó de 8 anys per delictes relatius a la prostitució, explotació sexual i corrupció de menors, així com inhabilitació professional per poder treballar amb menors durant 12 anys.





La noia, que en aquests moments té 21 anys, ha explicat que des que tenia 15 anys el seu pare, que treballa de forma esporàdica i sense contracte de cambrer al bar de la seva tia, l'obligava a quedar-parlant a les taules amb amics seus i amb clients de l'establiment.





No obstant això, quan va complir 16 anys, i al veure que els clients la desitjaven, l'obligava a anar amb ells i havia de fer el que li demanessin perquè a aquestes edat, li deia, al seu país, Bolívia, "una noia ja és una dona ". Totes les setmanes li concertava dues o tres cites, unes quinze a l'mes tots els mesos durant dos anys. En "diverses ocasions" va veure al seu pare cobrar per aquestes trobades.





Els clients la recollien en cotxe al carrer davant de bar de la seva tia, de vegades acompanyada pel seu pare. Un dels homes la va portar en diverses ocasions a reunions de treball on la presentava, malgrat ser menor d'edat, com la seva núvia i havia d'estar "callada" i "quieta".





La cites en ocasions començaven a restaurants i acabaven en els propis vehicles, a les cases dels clients o en hotels, sempre de València encara que no ha pogut identificar-los, on ha explicat que li feien tocaments i abusar d'ella.





"Jo accedia perquè tenia por, el meu pare deia que ens mataria a mi, a la meva mare i a la meva germana", ha explicat, i ha aclarit que fins avui no ha admès que van abusar d'ella amb penetració perquè no es va sentir "capaç ". "Em sentia humiliada, no estava preparada", ha assenyalat.





El seu pare l'obligava a vestir sexy i elegant ia fer qualsevol cosa que li demanessin, inclòs disfressaré ia prendre copes que li asseien "malament". "A vegades perdia el coneixement, no sabia com havia arribat a casa ni que havia passat", relata. Assegura haver vist el seu pare cobrar després d'aquestes cites. "No sé quant cobrava, però sé que cobrava", assegura.





Les cites es produïen als matins i per les nits. Va tenir una anorèxia per la qual va arribar a estar ingressada a les Unitat de Trastorns de l'Alimentació. Va començar a faltar a classes ia suspendre exàmens. Ara segueix en tractament psiquiàtric i psicològic i ha de prendre medicació.





"TOT ÉS MENTIDA"





Per contra, el pare ha negat tots els fets. "Tot és mentida. Jo mai li vaig concertar cites, és la meva filla, jo no puc fer aquestes amb ella", ha afirmat. Així mateix, ha justificat tots les visites mèdiques de la menor a crisi per l'asma que patia, la seva baixada en el rendiment escolar a una amiga a la qual "tenia molt afecció" i ha recalcat que era ell qui li deia que havia de menjar més .





L'acusat ha atribuït les acusacions a motius econòmics perquè volien que els pagués una taxa perquè no estaven satisfetes amb els que els lliurava i volien una casa.





La mare de la menor, que va formalitzar el divorciar a la fi de 2013, ha explicat que era ella qui treballava, de vegades fora d'Espanya, i que va atribuir el mal estat de la seva filla a "coses de l'adolescència". No va ser fins després d'una visita a la psicòloga quan la seva filla li va confessar que el seu pare "li pegava pallisses fins deixar-la en terra de vegades sense motiu". Més endavant va explicar que li pegava quan no li agradava com satisfeia als clients. La dona també l'havia denunciat per maltractaments. Els abusos sexuals dels va comptar quan van presentar la denúncia davant la policia.