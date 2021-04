Els dos espanyols desapareguts a Burkina Faso han estat assassinats

Els dos espanyols que havien estat donats per desapareguts després d'un atac per un grup armat aquest dilluns a l'est de Burkina Faso han estat assassinats, segons ha confirmat aquest dimarts la ministra d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Arancha González Laya.





Militars de Burkina Faso (EP)







Segons ha indicat en la roda de premsa a terme del consell de ministres, l'última informació de què es disposa és que s'han trobat els seus cadàvers a la zona de l'atac. Tots dos eren periodistes que realitzaven un documental, ha precisat.





Els dos espanyols, dos homes, es trobaven en parador desconegut al costat d'un irlandès i un membre de les forces de seguretat burkineses després d'un atac executat per persones armades no identificades contra una patrulla mixta de la unitat contra la caça furtiva a la província de Kompienga (sud-est).





Els mitjans locals havien informat que aquest atac es va saldar amb tres ferits i quatre desapareguts i posteriorment han indicat, citant fonts de seguretat, que els tres occidentals han estat executats pels seus captors.





L'atac, perpetrat prop de la localitat de Pama, capital de la província, es va saldar a més amb el robatori d'armament i equipament per part dels assaltants. Entre el material es troben dues metralladores muntades sobre vehicle, un dron, 12 motocicletes i receptors de freqüència.





L'est i el nord de Burkina Faso han patit un augment de la inseguretat durant els últims anys, especialment a causa del repunt dels atacs per part de grups jihadistes, entre ells la branca d'Al-Qaida al Sahel, el Grup per al Suport de l'Islam i els Musulmans (JNIM), i Estat Islàmic al Gran Sàhara (ISGS), que han provocat més un increment dels enfrontaments intercomunitaris.





L'Exèrcit burkinès va confirmar dilluns que durant l'última setmana d'operacions antiterroristes han mort quatre militars i han estat "neutralitzats" dos suposats terroristes, tal com ha recollit el portal de notícies Burkina24.





Davant d'aquesta situació, el primer ministre de Burkina Faso, Christophe Dabiré, va obrir a principis de febrer la porta a un possible procés de diàleg amb els terroristes. "No diem que Burkina Faso estigui en contra de les negociacions amb els terroristes", va afirmar en un discurs davant el Parlament.