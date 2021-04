Guillem Sánchez desgrana la vida d'un estafador: "David gaudia fent mal a la gent"

En 2017, David, un suposat agent de Salvament Marítim, inicia una relació sentimental amb una barcelonesa a la que acabarà estafant 800 euros als pocs dies de sortir. David és, en realitat, Francisco Gómez Manzanares, un home carismàtic i seductor, que ha fet de l’estafa sentimental el seu ‘modus vivendi’. La denúncia per aquest frau acabarà destapant un cas sense precedents: el d'un professional de l'engany que ha anat acumulant més de 50 denúncies i l’estafa d’uns tres milions d’euros per tota la geografia espanyola.





Guillem Sánchez és l'autor de "L'Estafador"





Seguint la trajectòria vital d'aquest estafador sàdic i narcisista per tota Espanya, Guillem Sánchez, premi Ortega i Gasset de periodisme, construeix “L’estafador”, una obra que ens submergeix en la personalitat psicopàtica de Francisco Gómez Manzanares a través del testimoni de tots aquells que el van conèixer. Un viatge a el dolor real de les estafes sentimentals i un intent d'aprofundir en un personatge tan pertorbador com fascinant.







Com t’assabentes d’aquesta història?





L’any 2017, els Mossos d’Esquadra van fer un comunicat explicant que havien detingut a un estafador que es feia passar per agent de Salvament Marítim i membre de la junta directiva del Barça. Quan vam publicar la nota de premsa en el Periódico de Catalunya, un veí d’Eibar (Euskadi) es va posar en contacte amb mi i em va demanar que confirmés si aquest estafador era Francisco Gómez Manzanares. I així ho vaig fer. Resulta que aquest veí havia reconegut la forma de fer d’aquest estafador que, cap allà el 2003, s’havia fet passar per aviador i pilot de Fórmula1. El testimoni també em va explicar que, per seduir a una noia, l’arrestat havia quedat amb ella a la sortida de l’aeroport, vestit d’aviador.





Quin “temazo”...!





Aquella posada en escena a l’aeroport em va cridar molt l’atenció perquè em va recordar a la pel·lícula “Atrápame si puedes”, que m’agrada molt. A partir d’aquí em vaig posar en contacte amb les víctimes de l’estafador a Catalunya i vaig passar de la fascinació per aquest personatge a l’horror pel que els havia fet a les dones que havien confiat en ell. Penso que els mitjans, tot sovint, sucumbim a la glòria dels estafadors i ens oblidem del mal que fan. No estem parlant d’un desamor: estem parlant de que la teva parella no existeix, que la persona que estimes no ha existit mai. La ferida que queda en la víctima és terrible, i és aquí a on entenc que hi ha la història, en intentar descobrir per què “David” fa el que fa i en el dolor que provoca.





Vas arribar mai a entrevistar a l’estafador?





Ho vaig intentar per totes les vies possibles però ell mai va voler parlar amb mi. No obstant, el lector es podrà fer una idea molt clara de qui és aquest home a través dels testimonis de tots aquells que el van conèixer. A més, dins del llibre, el lector trobarà una “sorpresa”, que és una conversa inèdita entre en “David” i una de les seves víctimes on es pot veure, clarament, la seva personalitat.





Creus que “David” podria ser un psicòpata?





Algunes víctimes m’explicaven que “David” gaudia fent mal a la gent. El que sí que sé és que no dubtava en cap moment quan arribava l’hora d’estafar, inclús havent conviscut mesos o anys amb les víctimes. Ell era una persona molt seductora, que semblava que ho donava tot d’entrada, de seguida volia ser la teva parella. Però, en realitat, els estafadors deshumanitzen a les persones des del primer instant, les veuen com a objectes.





Portada del llibre "L'Estafador", de Guillem Sánchez





Com eren les seves víctimes?





L’estafador escollia molt bé a les seves víctimes. A Catalunya tenia diversos perfils en vàries aplicacions de cites, des d’on analitzava a les dones que volia enganyar. Buscava dones d’uns 40 anys, atractives, amb feina, que estiguessin soles i que estiguessin cansades d’estar-ho (ja que la pressió social juga un paper fonamental). Quan trobava una víctima, ell anava a sac. Eren dones treballadores i no pas adinerades i, per suposat, no eren estúpides. Algunes volien ser mares i ell ho sabia i ho utilitzava al seu favor. Es presentava com a algú que havia arribat a les seves vides per estimar-les i cuidar-les.





Quines són les conseqüències per a les víctimes de topar-se amb aquest individu?





Les conseqüències psicològiques són duríssimes. Aquí jo crec que l’Estat i la societat han de reflexionar. El sistema només jutja l’estafa econòmica però obvia tot el dolor emocional. Per què no s’hauria de jutjar aquest cas, també, com un delicte d’abús sexual? Ja que hi va haver un abús de poder al enganyar deliberadament a la víctima, no? O per què no es considera que es tracta de violència masclista?







Creus que Francisco Gómez Manzanares podrà rehabilitar-se a la presó?





Totes les persones que l’han conegut m’han respost que no.