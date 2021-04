Catalunya estudia mantenir el toc de queda més enllà de l'estat d'alarma

La consellera de la Presidència i portaveu de la Generalitat en funcions, Meritxell Budó, ha assegurat que l'executiu català està estudiant la reforma del decret 27/2020 per mantenir el toc de queda i "abordar els reptes de la pandèmia sense la cobertura que dóna el estat d'alarma", que previsiblement finalitzarà el 9 de maig.





Meritxell Budó @ep





En la roda de premsa telemàtica d'aquest dimarts posterior a del Consell Executiu, ha afirmat que l'objectiu és tenir un marc normatiu que sigui una "alternativa si es requereix allargar la mesura, perquè el Govern tingui forma d'aplicar-la", i assegura que la reforma del decret estarà a punt de cara a la setmana que ve.





La portaveu ha recordat un cop finalitzi l'estat d'alarma, les mesures que aprovi el Govern requeriran de l'autorització del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que tindrà un termini de tres dies per resoldre des que rebi la petició: "No pot ser immediat, la presa de decisions s'alentirà ".





A més Budó ha assegurat que en el moment en què les dades epidemiològiques ho permetin, el Govern obrirà "de manera immediata i no trigarà ni un dia més" en relaxar les mesures actuals per la pandèmia.





Ha informat que entre aquest dimecres i dijous el Procicat, juntament amb el gabinet de crisi pel Covid, acabaran de treballar les mesures de cara a la setmana que ve, ja que les actuals acaben dilluns que ve.





MESURES ACTUALS





Budó ha insistit que s'avançarà en la relaxació de les mesures vigents quan les dades epidemiològiques ho permetin, però que de moment és "preocupant" que encara hi hagi una ocupació de més de 500 llits d'UCI per Covid-19.





"Les dades epidemiològiques estan estabilitzats, hi ha una tendència a la baixa que és una notícia positiva, ha disminuït la positivitat de casos, cosa que ens indica que ens podem permetre anar relaxant les mesures en els pròxims dies, però el tema de les UCI és preocupant ", ha afegit.





Sobre l'assistència de públic als estadis de la Lliga de futbol, diu que el Govern veu bé recuperar el públic en les competicions esportives, i recorda que la Generalitat no té competència per a les primeres categories, però que en "aquelles competències en què pot decidir "sí que permet l'assistència limitada per anar recuperant la normalitat.