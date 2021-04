Marroc amenaça amb donar asil polític a Carles Puigdemont

Carles Puigdemont @ep





Les relacions entre el Marroc i Espanya no passen pel seu millor moment. Rabat està furiós des que Espanya va decidir acollir i donar atenció sanitària a el secretari general del Front Polisari, Brahim Gali. Ara, el Marroc vol tornar el cop a Madrid i, per això, ha plantejat que podria donar asil polític a Carles Puigdemont.





Dos mitjans marroquins molt propers a el Govern, Li Collimateur i Hespress, han llançat una indirecta clara a el Govern espanyol, publicant que Puigdemont podria beneficiar-se de l'estatus de refugiat polític al Regne del Marroc, segons recull El Confidencial Sahrauí.





En el seu relat, el diari Le Collimateur es fa ressò d'una suposada font del ministeri d'Afers Exteriors, que considera que seria "lògic" que el seu país es basés en les mateixes raons que han fet que Espanya acollís a Bhrahim Ghali.





Al final de l'article donen un gir, assegurant que ells mateixos s'han inventat la notícia com si fos un relat pedagògic. No obstant això, es tracta de dos mitjans afins al Govern del Marroc que han llançat aquesta publicació com una amenaça clara a Madrid, avisant del que podria succeir si Espanya continua realitzant accions que no agradin a Rabat.







LA DIPLOMÀCIA MARROQUÍ ESTÀ FURIOSA AMB ESPANYA





"El Regne del Marroc deplora l'actitud d'Espanya (...)", va afirmar el Marroc en un comunicat enviat aquest diumenge. "El Marroc manifesta la seva decepció davant d'un acte contrari a l'esperit de col·laboració i bon veïnatge amb relació a un assumpte fonamental per al poble marroquí", assenyala a continuació.







Retreuen "l'actitud d'Espanya", que "suscita una gran incomprensió i preguntes legítimes" recollides en el comunicat i que van ser formulades a l'ambaixador Díez-Hochleitner. "Per què el tal Brahim Ghali va poder entrar a Espanya d'amagat i amb un fals passaport? (A nom de Mohamed Benbatouche). Per què Espanya va considerar apropiat no informar al Marroc? Per què va optar per que ingressés (a l'hospital) sota una identitat falsa? Per què la Justícia espanyola no ha reaccionat encara a les nombroses queixes formulades per les víctimes? ".