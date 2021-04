Catalunya donarà als ajuntaments el 85% dels diners obtinguts per sancions de l'estat d'alarma

El Govern ha aprovat destinar als ajuntaments el 85% dels recursos obtinguts de les sancions imposades per l'incompliment de les mesures decretades durant el primer estat d'alarma per destinar-lo a actuacions de prevenció, seguiment i lluita contra la pandèmia.





En roda de premsa telemàtica aquest dimarts posterior a la reunió de Consell Executiu, la consellera de la Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha informat que el Govern ha donat llum verda a un nou decret llei de mesures urgents en matèria pressupostària, fiscal, administrativa i financera per combatre els efectes de la pandèmia.





Façana de l'Ajuntament de Barcelona @ep





En les mesures pressupostàries, també hi ha la modificació del decret 5/2020 de mesures urgents per a implementar i gestionar els fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU, amb l'objectiu de millorar la gestió i la "posada en marxa dels fons Nex Generation EU, un cop s'hagi decidit el seu destí ".





Amb aquesta modificació es permetrà restituir el crèdit pressupostari als departaments i entitats que hagin avançat els recursos per a projectes elegibles dels fons REACT-EU amb la finalitat de "dedicar-los també a finançar projectes destinats a la recuperació i resiliència econòmica i social".





També es permet el departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat autoritzar o modificar els compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs finançats amb aquests fons, "sempre que l'import de les anualitats no superi els 300.000 euros".





MESURES FISCALS





En el paquet de mesures fiscals, destaca el règim de bonificacions de la taxa fiscal sobre el joc de les màquines recreatives i d'atzar en les quotes del primer i segon trimestre: del 80% per a les màquines en establiment de joc --com bingos, casinos i salons de joc--, i del 50% per a màquina en establiments d'hostaleria i restauració.





Budó ha explicat que la diferència en els percentatges es deu a la diferent afectació que han tingut les mesures de la Generalitat per la pandèmia en aquests locals, "des del tancament total al públic per bingos, casinos i salons de joc, a tancaments parcials i obertures per franges horàries en el cas de bars i restaurants ".





També s'ha aprovat la pròrroga fins al 31 de desembre de 2022 de la mesura que va aprovar el Govern en el decret 12/2020 d'aplicar la rebaixa fiscal en el cànon de l'aigua dels hotels, càmpings i allotjaments de curta durada, "per estimular l'activitat econòmica i competitivitat d'un àmbit especialment castigat ".





MESURES FINANCERES





El Consell Executiu també ha aprovat modificar la Llei de creació de l'Agència Catalana de Cooperació a al Desenvolupament (ACCD) i ampliar les seves funcions perquè pugui impulsar actuacions en matèria financera, com "préstecs, avals i altres operacions de garantia".





També s'ha previst que les entitats de sector públic puguin executar la totalitat del seu pressupost i que no se'ls apliqui la retenció per l'excedent de tresoreria a 31 de desembre, perquè els pugui "ajudar a reactivar l'economia" a causa del Covid- 19.





A més, s'ha modificat el decret 54/2020 per autoritzar FGC Mobilitat SA formalitzar operacions que comportin un augment del seu endeutament, fins a un màxim de 120 milions, per a la compra de material mòbil per a la implantació d'un nou servei de rodalies entre el aeroport i la ciutat de Barcelona.