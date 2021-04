El SUP acusa el Govern Basc d'impulsar "l'exclusió i l'aïllament" de la Policia Nacional a Euskadi

El Sindicat Unificat de Policia al País Basc (SUP) ha denunciat "l'exclusió i l'aïllament" impulsats des del Departament Basc de Seguretat de Govern Basc fa a la presència i la competència de la Policia Nacional a Euskadi.





Policia Nacional





En un comunicat, el SUP s'ha referit a la presentació que aquest passat dilluns va fer el conseller de Seguretat, Josu Erkoreka, de el Pla de Seguretat Pública 2025 que busca impulsar el Model Basc de Seguretat Integral.





El SUP al País Basc ha considerat "demencial" que, l'any 2021, el vicelehendakari de Govern Basc i conseller de Seguretat, Josu Erkoreka, presenti un estudi "en què es adjectiva com una 'amenaça per a la seguretat pública' la adaptació de la tasca de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat a la Comunitat Autònoma Basca, més encara, en el marc de l'estratègia prevista en aquesta matèria per a tots els agents o institucions implicades ".





El SUP ha lamentat que "mentre que des de l'Estat es fan avenços en la integració de les policies autonòmiques en els òrgans de coordinació i cooperació, fins i tot d'àmbit internacional", el Govern Basc "tracta en el seu pla estratègic d'obviar les competències que els cossos policials dependents de l'Estat tenen fixades tant en la Llei Orgànica de Forces i cossos de Seguretat com a l'Estatut de Gernika, de manera exclusiva i compartida ".





Per a aquesta organització sindical, resulta "obscena i irresponsable" la presentació d'un Pla Integral de Seguretat per a la Comunitat Autònoma Basca "que abasta des forces i cossos de seguretat fins a serveis d'emergències, en el qual es tracta d'aïllar i s'exclou tàcitament a els protocols de col·laboració i cooperació a dos cossos policials essencials, implantats en tot el territori basc i responsables -Estadística i numèricament acreditat- d'un percentatge substancial dels actuals nivells de seguretat de què gaudeix Euskadi ".





El SUP ha afegit que, "encara que desgraciadament sigui habitual", resulta "sectari i retrògrad" que l'anàlisi publicat "valori com una 'interpretació parcial de la Llei' l'interès d'aquests cossos policials en què es visualitzi la tasca de servei que presten a la societat basca ".





"No només per la consegüent minva en la imatge d'eficàcia que es traslladaria a l'opinió pública en matèria de seguretat, sinó, a més, pel fet d'haver de fer-ho sota la pressió de contínues traves i bloquejos exercits des d'àmbits polítics i governatius" , ha criticat.





CAMPANYA DE "ENFOSQUIMENT"





Des del SUP han denunciat la campanya de "enfosquiment i invisibilitat sostinguda des del Govern Basc, pel que fa a la tasca de la Policia Nacional, als seus satisfactoris resultats delinqüencials, així com les falses acusacions d'intromissió en matèria competencial, institucionalitzant per a això un relat esbiaixat , parcial i sectari ".





Igualment, han recordat a Erkoreka que les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat són "coresponsables, juntament amb la resta de cossos policials, de la seguretat pública, dins la qual s'inclou la de tots els ciutadans bascos".