Calvo reitera davant Junts que l'amnistia "no és plantejable" perquè seria "suprimir el poder judicial"

La vicepresidenta primera de Govern, Carmen Calvo, ha replicat aquest dimarts al portaveu de Junts al Senat, Josep Lluís Cleries, que l'amnistia per als presos independentistes "no és plantejable" en un Estat de Dret perquè seria, segons ha dit, " suprimir el poder judicial ".





Així s'ha expressat Calvo durant la sessió de control a Govern al Senat, on el senador de Junts ha qüestionat a la vicepresidenta per si considera que Espanya és una democràcia plena. Davant d'això, la dirigent socialista ha retret que Cleries qualifiqués a presos per l'1-O com "exiliats".





Carmen Calvo @ep





"El que vostè diu exili per a un Estat de Dret és fugir de la Justícia", ha contestat Calvo, que ha precisat que aquests presos independentistes "van intentar trencar la Constitució", si bé ha destacat la democràcia plena "permet" desenvolupar les seves idees.





Així mateix, ha replicat a Cleries que el seu escó com a senador li dóna l'oportunitat d'expressar les seves idees, si bé li ha recriminat que expressés els seus plantejaments i les seves impressions de l'Estat "sota l'aparença d'una pregunta".