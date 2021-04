El Govern central amplia els terminis de garantia i reparabilitat per augmentar la vida útil dels productes

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts una modificació de l'actual normativa de consum amb la qual amplia els terminis de garanties legals de béns de dos a tres anys i incrementa, de cinc a 10, el temps mínim en què els fabricants estan obligats a disposar de peces de recanvi, una vegada que el producte deixa de fabricar-se, garantint així el dret a reparar dels consumidors.





A través d'un Reial decret llei òmnibus en què ha participat el Ministeri de Consum, el Govern també inclou en la normativa nacional nous drets i garanties per als consumidors o usuaris, davant l'auge del comerç en línia. Espanya és un dels països on les compres electròniques han crescut més durant la crisi sanitària. Per això, el Govern opta per una regulació urgent de les noves formes de contractació i les inclou en el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (TRLGDCU).





Les principals novetats de la reforma, que suposa la incorporació a la normativa nacional de les Directives (UE) 2019/770 i 2019/771, són les referides als terminis de garanties legals, a la regulació de la manca de conformitat en el comerç línia i a l'ampliació de l'àmbit d'aplicació del TRLGDCU. La norma recull, per primera vegada, la contractació de continguts i serveis digitals que no costen diners al consumidor sinó que s'obtenen a canvi de les seves dades personals.





Ampliació dels terminis de garantia





Dins dels fins de consum responsable i sostenible que, segons un comunicat del Ministeri que dirigeix Alberto Garzón, impregna la nova normativa, el Consum aposta per una major durabilitat dels béns amb l'objectiu d'aconseguir patrons de consum més sostenibles. Per a això, la reforma aprovada incorpora la durabilitat d'un producte com un criteri objectiu perquè el consumidor avaluï si està conforme amb la compra.





Quan un bé no tingui la durabilitat que l'empresa i el consumidor hagin pactat a través del contracte de compra, el client podrà triar entre la reparació o la substitució de la mateixa. En aquest sentit, s'amplia el termini de garantia legal dels béns fins als tres anys i de dos anys per als continguts o serveis digitals.





Finalment, i també en favor d'aquest dret a reparar, s'augmenta en cinc anys el termini mínim durant el qual el fabricant està obligat a garantir l'existència de peces de recanvi una vegada que el producte deixa de fabricar-se, passant de cinc a 10 anys. Amb això, el Ministeri de Consum busca incrementar la durabilitat dels béns en la lluita contra l'obsolescència i reduir l'impacte en el medi ambient.





Contractes de subministrament de contingut o serveis digitals





La reforma de la Llei de Consumidors inclou als contractes de subministrament de contingut o serveis digitals. També quedaran recollits els contractes en els quals l'usuari no paga un preu però sí facilita les seves dades personals a canvi d'un servei. A tall d'exemple, es consideren subministraments de continguts dels programes informàtics, aplicacions, arxius de vídeo, arxius d'àudio, arxius de música, jocs digitals, llibres electrònics o altres publicacions electròniques.





Els serveis digitals seran tots els que permetin la creació, el tractament, l'accés o l'emmagatzematge de dades en format digital. Això inclou els programari intercanvi de vídeos i àudio i un altre tipus d'allotjament d'arxius, el tractament de textos o els jocs que s'ofereixin en l'entorn online, les xarxes socials, el correu electrònic en línia i els serveis de missatgeria instantània.





D'aquesta regulació queden exclosos els programes lliures i de codi obert, en el qual el codi font es comparteix obertament i els usuaris poden accedir lliurement al programa (software).





La reforma estableix normes simples i clares sobre les modalitats i el moment de complir amb l'obligació de subministrament dels continguts o serveis digitals per part de l'empresari. Es considera que els continguts o serveis digitals estan disponibles o accessibles quan hagin arribat a l'entorn del consumidor i usuari i no sigui necessari cap altre acte de l'empresari perquè pugui utilitzar-los d'acord amb el contracte.





Atès que els continguts o serveis digitals es subministren en format digital, el subministrament no ha de requerir, en la major part de les situacions, cap termini addicional. Per tant, en la majoria dels casos, l'obligació de l'empresari de subministrar els continguts o serveis digitals sense demora indeguda implicarà haver de subministrar immediatament.





Manca de conformitat i garanties comercials





La nova normativa amplia de tres a cinc anys el termini de prescripció per exercir els drets que el consumidor té quan no estigui conforme. A més, incrementa el termini d'inversió de la càrrega de la prova per acreditar la manca de conformitat, passant de sis mesos a un o dos anys, en funció de l'objecte contractual.





Això vol dir que, durant aquest període, el consumidor o usuari només haurà de demostrar que el bé, el contingut o el servei digital no és conforme a l'acordat, sense necessitat demostrar la seva falta de conformitat en el moment del lliurament, com fins ara. Per oposar-se a la reclamació del consumidor o usuari, l'empresari haurà de demostrar que la falta de conformitat no existia en aquell moment.





Les actualitzacions, millores o modificacions estipulades en el contracte que puguin donar-se en els continguts i serveis digitals, fruit de la seva ràpida evolució, poden formar part del compromís contractual o poden ser requerides per complir els requisits objectius de conformitat dels continguts o serveis digitals. No obstant això, altres modificacions que s'aparten dels requisits objectius de conformitat i que es puguin preveure en el moment de la celebració del contracte, hauran de ser expressament acceptades per l'usuari en el moment de la compra.





Finalment, per evitar que els consumidors siguin induïts a error, les garanties comercials que s'incloguin en la publicitat associada prevaldran a les de la declaració de garantia legal si són més beneficioses per al consumidor.