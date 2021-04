Ascendeixen a prop de 130 els morts per l'incendi a l'Hospital Ibn Khatib de Bagdad, a l'Iraq

El balanç de morts a causa de l'incendi registrat el dissabte a l'Hospital Ibn Khatib de Bagdad ha ascendit a prop de 130, segons ha informat la Comissió de Drets Humans de l'Iraq, que ha portat a terme una investigació al voltant de l'incident, que ha desencadenat noves protestes al país asiàtic.





Hospital cremat - Twitter





L'organisme ha indicat a través del seu compte a la xarxa social Facebook que "la xifra aproximada de màrtirs, segons els testimonis obtinguts, podria arribar als 130 màrtirs, inclosos guardians dels pacients a l'hospital".





Així, ha assenyalat que "hi ha diversos màrtirs la identitat no ha estat aclarida pel fet que la intensitat de foc ha desfigurat els seus cossos", abans d'afegir que l'incendi "va ser causat per l'explosió d'una bombona d'oxigen" en una de les unitats de cures intensives de l'hospital, en el qual estaven ingressats desenes de pacients de coronavirus.





"Les sales estaven saturats de visitants de les famílies dels pacients hospitalitzats, el que és prova de la manca de compromís de l'administració de l'hospital amb les instruccions del Ministeri (de Sanitat) sobre l'entrada de persones", ha apuntat.





L'organisme ha criticat a més "l'absència d'un sistema d'alarma primerenca per avisar i notificar als ciutadans sobre el foc o un perill", abans d'afegir que les tasques d'evacuació van ser portades a terme "en la seva majoria" pels visitants que es trobaven al lloc.





En aquest sentit, ha subratllat "un clar fracàs per part de l'administració de l'hospital" i "una falta de resposta ràpida per salvar els pacients", al temps que ha afegit que "el retard en la resposta dels equips de defensa civil a l'hospital apunta a la manca d'un nombre suficient de personal de nit especialitzat o entrenat per abordar casos d'emergència ".





Per això, ha recomanat que totes aquelles persones la negligència pugui haver provocat el succés siguin portades davant la justícia, així com prendre mesures per evitar la repetició d'aquest tipus de successos i pagar compensacions als familiars de les víctimes.





Centenars de manifestants van protestar durant el diumenge per reclamar el cessament del ministre de Sanitat, Hassan al Tamimi, suspès en les seves funcions durant la jornada de diumenge. El primer ministre, Mostafá a l'Kazemi, va assegurar que el Govern treballa per identificar i "fer rendir comptes" als responsables de l'incident.





Al Kazemi ha autoritzat a més emparar totes les víctimes de l'accident per cobrir el cost del seu tractament sanitari i considerar "màrtirs" als morts, el que atorga als seus familiars beneficis econòmics, segons recull l'agència de notícies oficial, NINA.