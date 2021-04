Les infermeres insisteixen en els problemes de la pell que estan causant les mascaretes i gels hidroalcohòlics

Infermers reunits en la trobada 'Barrera cutània i afeccions de la pell', el primer d'un cicle formatiu anomenat 'A la pell de la Infermera', posat en marxa pel Consell General d'Infermeria i el seu Institut Superior de Formació Sanitària (ISFOS) , amb la col·laboració amb la marca dermocosmètica CeraVe, han insistit en els problemes de la pell que estan causant les màscares i gels hidroalcohòlics.





Així mateix, durant la reunió s'ha abordat el tractament i cures d'aquelles afeccions de la pell en què es produeix una alteració de la barrera cutània, algunes d'elles molt freqüents, com la dermatitis atòpica, que afecta el 20 per cent de la població pediàtrica i a el 8 per cent de l'adulta; la xerosi o sequedat de la pell, que afecta a 7 de cada 10 majors de 75 anys; o la psoriasi, problema que pateix el 2 per cent dels espanyols, i altres considerades poc freqüents, com la ictiosi, una malaltia genètica amb uns 300-500 casos al nostre país.





Per aprofundir en aquestes i altres afeccions de la pell la sessió ha comptat amb la participació de la infermera de la Clínica Dermatològica Internacional, Yolanda Roldán Merino, i del dermatòleg de l'Hospital Universitari Ramón i Cajal i de el Grup Pere Jaén, Álvaro González Cantero.





L'objectiu, ha subratllat el vice-presidenta de Consell General d'Infermeria i directora de ISFOS, Pilar Fernández, és un cop més, posar al servei de les nostres infermeres una formació gratuïta i de qualitat de la mà d'experts, en aquest cas, en la cura de la pell.





"Aquest tipus de problemes són molt habituals, tant que s'estima que més de la meitat de la població tindrà alguna afecció de la pell en algun moment, i poden arribar a tenir un greu impacte en la qualitat de vida. Per això, és fonamental la formació de les infermeres en aquest camp, tant si treballen en Atenció Primària com hospitalària, en l'àmbit sociosanitari, la infermeria escolar o de la feina. la seva tasca és essencial en qüestions com les cures o l'educació dels pacients ", ha detallat Fernández.





Per la seva banda, la directora de Relacions Mèdiques de L'Oréal, Isabel Castillejo, Isabel Castillejo, ha subratllat que per CeraVe és un veritable orgull poder arribar a aquesta col·laboració, que reforça el compromís de la nostra marca a donar suport a professionals de la salut i contribuir a el desenvolupament de l'especialitat a través de la formació; a més de facilitar eines que permetin millorar el consell i l'acompanyament al pacient.





"Un compromís que s'inicia avui amb els professionals d'infermeria, que estan totalment implicats en millorar la qualitat de vida dels pacients, i on la tasca diària que fan en patologies cròniques, en el seguiment i educació del pacient, és clau", ha emfatitzat.





En la seva intervenció, el dermatòleg González Cantero ha explicat la importància de la barrera cutània en el manteniment de la salut al protegir-se, per exemple, d'agressions externes com poden ser virus i bacteris. La seva alteració o deteriorament, associada a determinats problemes de la pell, pot permetre el pas d'agents nocius i comprometre, per tant, la nostra salut.





La inflamació, l'enrogiment, la picor, la pruïja i les escates són alguns dels símptomes que poden derivar-se de l'alteració de la barrera cutània. Com ha subratllat Yolanda Roldán,

"La clau és la hidratació, però, el maneig no és igual per a tots els pacients. És important que utilitzem en cada cas, depenent de el problema que es presenti, el tractament més adequat, així com productes d'higiene, locions o protectors solars que corresponguin ", ha emfatitzat Castillejo.





Com a exemple d'aquestes diferències en les cures, afegeix, mentre en els pacients amb dermatitis atòpica es recomanen banys curts d'aigua temperada, a la ictiosi es recorre a banys més llargs que permetin retirar les escates que s'acumulen a la pell d'aquests pacients.





"Hem assistit a un increment de problemes relacionats amb la barrera cutània causa de l'ús continuat de màscares i gels hidroalcohòlics. D'una banda, això ha afectat a la població general, però s'ha vist més agreujat en aquells que ja tenen un problema de base com la dermatitis atòpica ", ha emfatitzat Castillejo.





Roldán ha insistit també en la importància de que totes les infermeres, i no només les que treballen específicament en l'àmbit de la Dermatologia, es formin en aquest camp. "És fonamental que totes les infermeres tinguem, al menys, uns coneixements bàsics sobre els problemes de la pell i el seu maneig perquè són molts els pacients que es veuen afectats i la nostra actuació aquí té un clar impacte en la millora de la seva qualitat de vida" , ha dit.





En aquest sentit, González Cantero ha destacat també com el pilar fonamental de l'atenció dels nostres pacients són les infermeres, essencials en les cures i en explicar als pacients com seguir els tractaments.





La trobada ha comptat també amb la intervenció de la farmacèutica i responsable de Comunicació Científica de CeraVe, Mercedes Abarquero, que s'ha referit a la importància dels actius i la formulació dels tractaments dirigits a la restauració de la barrera cutània.





"El manteniment o la reparació de la barrera cutània són claus en la cura de qualsevol pell. Els dermocosmètics juguen un paper rellevant, especialment en aquelles situacions com la dermatitis atòpica, la psoriasi, ictiosi, etc., en què la barrera cutània està compromesa . la seva formulació, a més d'incloure fórmules d'alta tolerància i sense perfum, associa actius com les ceramides i sistemes de difusió progressiva, permet millorar la qualitat de la pell i ser un complement perfecte als tractaments farmacològics, ajudant a millorar la qualitat de vida dels pacients ", ha tancat.