Mercadona posa a la venda set edicions limitades de productes per al Dia de la Mare

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, posa a la venda set edicions limitades de productes pensats com a propostes per a regalar el Dia de la Mare. L'aposta d'enguany la formen tres lots de perfum, dos de cura facial, un de cura corporal i un de fragància per a la llar. A més, tots aquests productes, disponibles a la secció de perfumeria fins a acabar les existències, porten a l’interior un detall addicional al producte principal, com un fulard, un corró de massatge de jade, un necesser o una bosseta de roba.





MERCADONA @EP





El perfum ‘The Rose’ es caracteritza per ser una fragància fresca i amb aroma de fruites a l'inici, amb un fons qualitatiu de pàtxuli, mesc i vainilla. Aquesta novetat porta dins un fulard inspirat en la primavera. ‘You Are Perfect’ és un lot compost d’una fragància que recrea un impacte floral intens, una loció corporal hidratant i una targeta dedicatòria per a personalitzar el regal. Finalment, ‘Soplo Musk’ es compon d’un perfum floral i s’acompanya d’una crema de mans i un necesser.





Entre els hidratants facials, destaca ‘Hydra Glow ampolles’, un lot que inclou catorze vials amb propietats diferents, com ara hidratar o aportar lluminositat. ‘My Moment Face’ és un tractament innovador format per quatre sèrums pensats per a recuperar l'energia i la vitalitat de la pell. A més, en aquest lot s'inclou un corró de jade per a fer massatges al rostre, el coll i l’escot.





Per al cos, la proposta és el lot ‘Body Necesser My Moment’, que es compon d’un necesser, un exfoliant corporal, una loció hidratant i una broma que proporciona una agradable sensació de benestar. Per a la llar, s'ha creat ‘Home Moment Cashmere’, una fragància amb aroma vellutada i notes de vainilla.