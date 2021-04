Ximo Puig denuncia una "futbolització de la política" amb "dos grans focus" a Madrid i Catalunya

El president de la Generalitat valenciana i secretari general de PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha denunciat la "futbolització de la política" que, ha assenyalat, "a Espanya té dos grans focus territorials", "Madrid i Catalunya", i ha apostat per buscar "aquesta àmplia centralitat on és possible el diàleg, la negociació i l'acord" per "evitar caure en la polarització".





Ximo Puig @ep





Així ho ha afirmat durant la seva intervenció en la videoconferència 'Polarització, un efecte ineludible?' en què han intervingut també el conseller de Política Territorial, Arcadi Espanya; la politòloga Verònica Fumanal; la corresponsal d'El País a Estats Units, Amanda Mars; el director de Comunicació de Parlament Europeu, Jaume Duch, i la secretària d'Ocupació de Joventuts Socialistes, Ana Domínguez, segons ha indicat el PSPV en un comunicat.





El president ha indicat que "tant el Procés independentista de Catalunya com el 'Procés' invisible de Madrid i la seva aspiradora de recursos són generadors de polarització", i ha afirmat que "la societat real no està en aquest nivell d'enfrontament".





"Quan la polarització neix del tacticisme, de les vísceres polítiques o de la manca de propostes, és una xacra que corroeix la convivència", ha manifestat el dirigent socialista, que ha afegit que "quan un polític rep una bala o una navalla, quan es demana desprotegir dones amenaçades o quan es fomenta el racisme i la xenofòbia, posar-se davant és un deure ètic "

.

Així, ha afirmat que "és una exigència democràtica no tolerar als intolerants": "Cadascú ha d'assumir la seva part de responsabilitat en aquesta onada creixent de polarització; perquè es tensi una corda es necessiten, al menys, dues parts que tirin ".





Puig ha defensat que "el contrari a la polarització no és l'equidistància", pel que ha instat a "posar-se de forma nítida i contundent davant" dels que fomenten aquestes actituds ".





Pel que fa a com combatre la polarització, el president ha apostat per "no entrar, cada dia, en la provocació" i "no fer el joc diari als interessats en tensar la corda", a més de per "canviar la política de plató i tuit per la política de carrer ".





"El contrari a la polarització és l'esperit constructiu que va forjar el New Deal, l'esperit d'entesa que va crear la Unió Europea o l'esperit de concòrdia que va fer possible la democràcia a Espanya", ha destacat el secretari general de PSPV-PSOE, que ha advertit que "la convivència és un principi que no podem donar per fet, sinó que cal cuidar cada dia".





Puig ha conclòs: "No ens podem permetre una epidèmia de desencís i desafecció. El que està en joc no és una elecció a una butaca, és la legitimitat de sistema democràtic i la fortalesa de les institucions".