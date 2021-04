La cimera de Lledoners en un "vis a vis" per formar govern

Com que les negociacions per constituir govern a Catalunya no avançaven, i, a més cal escenificar que els "líders" estan a la presó per la falta de llibertats i l'opressió del govern d'Espanya, que és dolent dolentíssim, doncs finalment la presó de Lledoners ha servit d'escenari perquè ERC i JXCat intentin tancar un pacte de govern. No s'ha especificat si la reunió ha tingut lloc a la sala de vis a vis, a què tenen dret "tots" els presos, o en una estada més "àmplia", ja que a part dels dos presos, Oriol Junqueras i Jordi Sánchez, i el presumible president, Pere Aragonès -quin poder de decisió que té, que finalment ha hagut de baixar no a la sorra, sinó a la presó- els acompanyava Josep Maria Jové per ERC i Elsa Artadi -la guardiana de les essències de Puigdemont- i Josep Rius per JXCat. Com que no havien de tenir rellotge, el temps emprat en el vis a vis ha estat força superior al qual s'atorga a la resta de presos. Tot un exemple del que se sol dir: els que tenen el poder en fan un "bon" ús, o el que és el mateix, l'exerceixen en benefici propi, perquè com diu un proverbi "la caritat ben entesa comença per un mateix".





Els dirigents de Junts a l'sortir de la presó després de la reunió amb ERC (EP)





La pregunta és: els hauran deixat entrar material com paper, bolis o ordinador per deixar per escrit els vetos a determinades persones que no volen que formin part de l'executiu, el repartiment d'espais de poder i els càrrecs de personal de confiança que els toca a cada formació? Se suposa que finalment, quatre hores donen per a molt, que d'aquí hi haurà sortit ja l'organigrama del nou govern. Només quedarien alguns "serrells".





Resulta significatiu el paper de protagonista que, des de fa temps -primer a l'ombra, ara a cara descoberta- ha prenent l'ideòleg Jordi Sánchez, que ha anat fent-se amb el poder de la formació d'Puigdemont -temps té per maquinar estratègies- i està apartant alguns pesos pesats, com Laura Borràs, que ja es troba realitzada assumint la presidència de Parlament al no aconseguir la de la Generalitat.





Catalunya és diferent, diuen les ments pensants, ja ho estem veient: reunions polítiques a les presons, amb privilegis inclosos que haurien de fer-los vergonya. Amb una falta de sentit de responsabilitat política per portar diversos mesos sense arribar a un acord, senzillament perquè prima "què hi ha d'allò meu?" En lloc de "què hi ha de les necessitats dels ciutadans de Catalunya?". Una situació que passarà als llibres d'història, aquesta de la que els agrada parlar a uns quants, de com no s'han de fer les coses en política.





Crida l'atenció l'absència en les negociacions de Laura Borràs, l'ara presidenta del Parlament i candidata de JXCat, que no es va cohibir a anar a la Meridiana per donar el seu suport als independentistes pels talls d'aquesta cèntrica via d'entrada a Barcelona i que ve protagonitzant enfrontaments amb els veïns sense que encara s'hagi resolt la situació. Que es tingui notícies, Borràs no s'ha reunit amb els veïns afectats, no li importen.





La degradació que estan patint les dues institucions de Catalunya, Generalitat i Parlament, hauria de preocupar no només a les forces polítiques sinó a la societat en general, perquè Catalunya s'ha convertit en la finca particular d'uns pocs que poden fer el que els vingui de gust, sense donar cap explicació. Com es diu a això? Que cadascú li posi el qualificatiu que vulgui. Deia l'escriptor i moralista francès Joseph Sanial-Dubay que "els abusos, fins i tot en l'estat més sòlid, són mines sordes que tard o d'hora esclaten". Perquè a la fi la credibilitat i la confiança no s'imposen, es guanyen amb exemples.