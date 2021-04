Naturgy gairebé duplica el seu benefici en el primer trimestre, amb 383 milions

Naturgy va obtenir un benefici net de 383 milions d'euros en el primer trimestre del l'any, elevant així un 92,5% els guanys de 199 milions d'euros del mateix període de l'exercici passat, ha informat la companyia.





El president de Naturgy, Francisco Reynés







Aquest increment es va deure, principalment, al tancament al març de l'acord per resoldre de manera amistosa les disputes que afectaven Unión Fenosa Gas (UFG) des de 2012, per mitjà del rebut del pagament en efectiu d'uns 600 milions de dòlars, així com la majoria dels actius fora d'Egipte -excloses les activitats comercials de UFG a Espanya-, que va tenir un impacte positiu no ordinari de 65 milions d'euros en guanys.





El resultat brut d'explotació (Ebitda) de l'energètica presidida per Francisco Reynés a finals de març es va situar en 982 milions d'euros, un 9,8% més.





Els resultats de l'energètica en aquest primer trimestre baten així la mitjana de l'consens d'analistes, que va estimar un Ebitda reportat de 943 milions i uns guanys de 300 milions d'euros.





Excloent els elements no recurrents, el benefici net ordinari del grup va ascendir a 323 milions d'euros, un 3,5% més, mentre que el seu Ebitda ordinari va arribar als 1.029 milions d'euros a tancament de març, un 2% menys.





IMPACTE DEL COVID-19.

El grup ha destacat que, tot i la millora en el panorama econòmic i la recuperació gradual dels preus de les matèries primeres, el Covid-19 ha continuat afectant negativament el comportament operatiu en forma d'incertesa macroeconòmica i una depreciació significativa de les divises a Llatinoamèrica .





Així, Naturgy es troba immersa en el desplegament d'iniciatives de transformació que permetin recuperar la competitivitat malgrat els desafiaments energètics i macroeconòmics. "Tot això en un context on ja es comencen a albirar signes de millora", ha indicat.





Durant el primer trimestre, les inversions totals del grup van ascendir a 196 milions, un 2,5% menys a causa d'una major optimització del manteniment i a l'efecte de les divises.





Pel que fa al deute net, a 31 de març ascendia a 13.597.000 d'euros, en línia amb els nivells de deute net al tancament del 2020. Aquest nivell de deute encara no reflecteix els ingressos abans d'impostos de 2.570 milions d'euros preveu la venda de la xilena CGE Electricitat.