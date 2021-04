Mor també un ciutadà irlandès en l'atac on van ser assassinats els dos periodistes espanyols

El Govern d'Irlanda ha confirmat aquest dimecres la mort d'un ciutadà de país europeu en l'atac perpetrat dilluns al sud-est de Burkina Faso en què van ser assassinats també els periodistes espanyols David Beriáin i Roberto Fraile.





Simon Coveney @ep





El ministre d'Exteriors irlandès, Simon Coveney, ha mostrat la seva "profunda consternació" per l'assassinat del ciutadà irlandès, identificat com Rory Young, i ha afegit que "era part d'un grup que en el matí de dilluns va ser atacat per assaltants desconeguts" .





"El ministre vol expressar les seves sinceres condolences a la família de Rory Young i a les famílies dels dos ciutadans espanyols que també van perdre la vida en aquest tràgic incident", ha dit el Ministeri d'Exteriors irlandès a través d'un comunicat.





Així, ha destacat que "està en contacte amb la família de Young i segueix donant tota l'assistència consular possible", abans de fer èmfasi que Coveney "condemna en els termes més ferms possibles les accions dels responsables d'aquest atac".





"Seguirem en contacte amb les autoritats i socis sobre el terreny al voltant de l'assumpte", ha tancat el Ministeri en el seu comunicat.





La mort de Young ha estat igualment confirmada per l'organització no governamental que va fundar, Chengeta Wildlife, que ha detallat que l'home "liderava una patrulla de protecció de la fauna al Parc Nacional Arly, a Burkina Faso, quan van ser atacats per terroristes , el que va causar la seva mort i la de dos periodistes espanyols que estaven capturant els seus esforços per protegir la preciosa fauna salvatge ".





"Els nostres pensaments i pregàries estan amb lloes famílies dels morts. Demanem respectuosament paciència, temps i comprensió mentre fem davant la pèrdua del nostre inspirador líder", ha reblat Chengeta Wildlife.





Les víctimes formaven part d'un grup d'unes 40 persones amb les que es va perdre el contacte cap a les 15.30 hores de dilluns en el citat parc nacional, situat a la frontera entre Burkina Faso i Benín, una "zona perillosa per ser camp d'operacions de terroristes, caçadors furtius i bandits ", segons va subratllar la ministra d'Exteriors espanyola, Arancha González Laya, que va lamentar la" trista notícia ".





L'atac es va saldar a més amb el robatori d'armament i equipament per part dels assaltants. Entre el material es troben dues metralladores muntades sobre vehicle, un dron, 12 motocicletes i receptors de freqüència.





VIOLÈNCIA GIHADISTA AL SAHEL





L'est i el nord de Burkina Faso han patit un augment de la inseguretat durant els últims anys, especialment a causa de l'repunt dels atacs per part de grups jihadistes, entre ells la branca d'Al-Qaida al Sahel, el Grup per al Suport de l'Islam i els Musulmans (JNIM), i Estat Islàmic al Gran Sàhara (ISGS), que han provocat més un increment dels enfrontaments intercomunitaris.





Dos missioners espanyols, Antonio César Fernández i Fernando Hernández, van ser assassinats en dos atacs a Burkina Faso en 2019. Al maig d'aquest any, dos turistes francesos van ser segrestats al costat del seu conductor, que va ser assassinat, al parc natural de Pendjari, en Benín i fronterer amb Burkina Faso, país a què van ser traslladats pels seus captors i on van ser rescatats en una operació de les forces especials gales en què van morir dos militars.





L'Exèrcit burkinès va confirmar dilluns que durant l'última setmana d'operacions antiterroristes han mort quatre militars i han estat "neutralitzats" dos suposats terroristes.





D'altra banda, aquest dimarts s'ha conegut que al menys 13 persones han mort per una sèrie d'atacs perpetrats dilluns a última hora per grups armats contra tres localitats de nord de Burkina Faso. El triple atac ha tingut lloc a la província de Si, fronterera amb Níger.





Davant d'aquesta situació, el primer ministre de Burkina Faso, Christophe Dabiré, va obrir a principis de febrer la porta a un possible procés de diàleg amb els terroristes. "No diem que Burkina Faso estigui en contra de les negociacions amb els terroristes", va afirmar en un discurs davant el

Parlament.