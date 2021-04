Sitges segueix amb el desplegament de serveis a les platges

La regidoria de Platges posa en marxa a partir d’aquest dissabte, 1 de maig, un total de 17 banys públics a les platges de Sitges, i a partir de l’1 de juny ja estaran tots els serveis previstos per tal de fer front a la temporada. A més, des del 15 de juny, s’obriran de forma continuada els banys fixes i els de la platja d’Aiguadolç.





Dels 17 banys, 12 són adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i estan ubicats a totes les platges a excepció de Terramar (que té els banys fixes d'obra oberts), i Cala Morisca i Riera Xica.

Paral·lelament, per donar resposta a la ciutadania sobre la necessitat de banys públics davant les restriccions dels establiments marcats per la pandèmia, la regidoria de Platges va activar l’1 d’abril els banys públics fixes d'obra situats a la platja de Sant Sebastià (a la zona de la muralla) i a la platja de Terramar (davant el carrer Josep Carner). Aquests banys estan oberts 5 hores al dia. Per tal de vetllar per aquest servei, l’Ajuntament ha contractat una persona que s’encarrega de mantenir els banys nets, desinfectats i vigilats.





Pel que fa al servei de socorrisme, s’activarà el 5 de juny en horari d’11 a 18 hores de la tarda i a partir del 26 de juny i fins al 5 de setembre l’horari serà d’11h a 19h. Posteriorment, serà d’11h a 18h de nou fins a finals de mes i després els primers 15 dies d’octubre hi haurà servei de salvament i socorrisme de 12h a 18h. El contracte del servei de salvament i socorrisme a les platges ha incrementat aquest 2021. El pressupost passa dels 370.000 euros la temporada anterior als 710.000 euros, que s’invertiran aquest estiu per a l’ampliació de personal i de l’horari de servei, l’adequació de les retribucions i a la compra de material i de vehicles. A banda de les funcions pròpies del servei de salvament i socorrisme a la zona de bany, els professionals del servei desenvolupen funcions de vigilància, prevenció d’accidents i d’assistència a persones amb diversitat funcional que requereixen l’ús de la cadira amfíbia per accedir al mar.





Les platges de Sitges comptaran també amb més punts nets per a la recollida de residus que passen de 23 el 2020 a 35 aquest 2021.





Per tal de preparar la temporada, la regidoria de platges treballa des de fa mesos en la millora i condicionament de les platges, i realitza accions de manteniment per a la sorra.