El mòdul Covid de Llagostera entra en funcionament

Aquesta setmana, l’Institut d’Assistència Sanitària ja compta amb el nou mòdul Covid per a la població de Llagostera. El mòdul es va posar en funcionament aquest dilluns un cop acabada la instal·lació.





L’estructura, de 45 m2 de superfície útil i 13 m2 de porxo, està ubicada just al costat mateix del consultori d’atenció primària i permetrà separar l’atenció relacionada amb la Covid-19 de la resta de consultes mèdiques. S’hi faran les proves PCR, els tests ràpids, la identificació de contactes i les exploracions. També s’hi podrà fer l’atenció a persones amb problemes respiratoris i símptomes de la COVID-19. Aquest tipus de mòduls estan pensats per als centres de salut que, com el de Llagostera, tenen dificultats d’espai i poder així garantir els dobles circuits i una major seguretat dels professionals i ciutadans dins els centres.





El mòdul està dotat de dos espais assistencials i de punts de treball per a la realització de tasques administratives. L’horari d’atenció és el mateix que el del consultori, de les vuit del matí a les vuit del vespre.





El desplegament de mòduls s’emmarca en el Pla d’Enfortiment i Transformació de l’Atenció Primària, que va més enllà de l’impacte que genera la Covid-19. L’objectiu d’aquest pla és el de millorar l’accessibilitat i els processos d’una peça fonamental del sistema públic de salut com és l’atenció primària, augmentar-ne la resolució i atendre bé la cronicitat.





Avança la vacunació

Aquest dissabte passat el Departament de Salut va llençar una campanya per agilitzar la vacunació de la Covid-19 en el grup d'edat comprés entre 70 i 79 anys, collectiu que ja s’està vacunant des de l’atenció primària de salut. Aquesta campanya implica que tothom qui vulgui i estigui en aquest grup d'edat pot demanar hora directament a través d'una aplicació web (vacunacovidsalut.cat) per vacunar-se en algun dels punts de vacunació habilitats i distribuïts pel territori català. Parallelament, des dels centres d’atenció primària se segueix trucant a les persones usuàries assignades segons trams d'edat, seguint el criteri marcat pel Ministeri de Sanitat.





Concretament a l’ABS de Cassà de la Selva, el volum principal de vacunació aquesta setmana s’està centrant en les segones dosis. Aquest proper dijous, arribarà a l’atenció primària una entrega de primeres dosis que servirà per repescar gent més gran de 75 anys que no s'havien volgut vacunar però que han canviat d'opinió i per avançar en la vacunació de les persones de 74 i 73 anys. L'Equip d'Atenció Primària de Cassà de la Selva atén al CAP situat al mateix municipi, al CAP de Caldes de Malavella i els consultoris locals de Llagostera, Quart, Llambilles, Campllong i Riudellots de la Selva. En conjunt ofereix assistència a més 32.000 habitants.





Per disposar del certificat de vacunació així com rebre la convocatòria de vacunació en cas de no estar vacunat encara, és important estar donat d’alta a l’espai digital personal “La Meva Salut” i tenir-hi les dades actualitzades (lamevasalut.gencat.cat).