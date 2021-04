La policia segueix el rastre de la desapareguda Juana Ramos en una finca de Gran Canàries

Els treballs de rastreig a la recerca d'alguna pista de Juana Ramos, desapareguda fa quatre anys, continuaran aquest dimecres en una finca situada al paratge conegut com a camí d'Hoya Olivares, entre el barranc del Pino i el de Lezcano, al municipi d'Arucas ( Gran Canàries).





Un equip de la Policia Nacional en les tasques de recerca de Juana Ramos al mes de febrer / Policia Nacional (Arxiu)







Aquests nous treballs d'inspecció a la recerca dels vestigis de Juana Ramos, desapareguda el 20 d'agost de 2016 a Las Palmas de Gran Canàries, es van reprendre ahir dimarts, dia en què el Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) de la Guàrdia Civil va actuar a requeriment de la Policia Nacional, que és qui porta a terme aquesta investigació, segons han avançat fonts judicials.







En el dispositiu participen, a més, diferents unitats de la Policia Nacional, entre les quals es troben la Brigada Provincial de la Policia Judicial o la de Seguretat Ciutadana.





D'altra banda, el passat mes de febrer diferents unitats de la Policia Nacional, recolzats en aquesta ocasió per efectius de la Unitat Militar d'Emergències (UME), van dur a terme un dispositiu de recerca de pistes sobre Juana durant quatre dies en zones de barrancs d'Arucas i Moya.





L'exparella, el sospitós principal





Actualment a el front de el cas de Joana Ramos es troba la magistrada del jutjat de Violència de Gènere Número 2, Maria Auxiliadora Pérez, i durant el temps d'aquesta investigació, que està sota secret de sumari, el principal sospitós segueix sent l'exparella de Juana , que al principi va estar a la presó provisional i actualment pesen sobre el mateix mesures cautelars, com ara haver de presentar-se dues vegades als jutjats o no poder sortir de l'illa sense posar-ho en coneixement de l'autoritat judicial.