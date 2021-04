Una dona descobreix que té una ordre d'arrest des de l'any 2000 per no retornar un VHS

Ja ningú es recorda dels VHS, una tecnologia que ha passat a la paperera de la història. No obstant això, fa no tants anys era bastant habitual baixar al videoclub, llogar la teva pel·lícula favorita i gaudir d'una nit amb crispetes. Els que hagin anat a aquests videoclubs també recordaran que si tornaves la pel·lícula fora de termini, cobraven una penalització.





Sabrina, coses de bruixes - NBC





Això va ser el que li va passar a Caron Scarborough Davis, una dona d'Oklahoma que va llogar un VHS amb episodis de 'Sabrina, coses de bruixes' el 1999 i mai va tornar. El videoclub, tancat en l'actualitat, la va denunciar, i des de l'any 2000 té una ordre d'arrest per malversació de propietat llogada. No obstant això, ella no es va assabentar fins a 20 anys després.





Davis va voler canviar el seu nom en el seu permís de conduir després de casar-se a Texas i, després de molts problemes, li van suggerir cridar l'Oficina de el fiscal de districte del Comtat de Cleveland on li van posar al corrent dels càrrecs.







"El primer que em van dir és que es tractava d'un delicte greu de malversació de fons, així que vaig pensar que m'anava a donar un atac a el cor", va explicar Davis a KOKH. "Em van dir que es tractava d'un VHS i li vaig tenir de demanar que m'ho repetís perquè vaig pensar que era una bogeria ". Pense: "Aquesta noia m'està prenent el pèl, oi? Però no, no estava de broma".





Lligant caps, Davis creu que aquesta denúncia és el motiu pel qual li ha costat trobar feina els darrers 20 anys ja que assumeix que, quan una empresa fa la verificació d'antecedents penals, automàticament els salten les paraules malversació de fons. En els documents legals, els fiscals argumenten que aquesta dona "va desfalcar deliberada, il·legal i criminalment una (1) cinta de vídeo de 'Sabrina, coses de bruixes' per valor de 58.59 dòlars".







Afortunadament, aquest 21 de abril oficina del fiscal ha desestimat el cas després de la seva revisió, perquè a sobre Davis, ara amb 52 anys, ni tan sols era fan de Sabrina: "Vivia amb un home jove, d'això fa més de 20 anys. Ell tenia dues filles de 8 i 11 anys i suposo que la van treure i no la van tornar o alguna cosa. Mai a la vida he vist aquesta sèrie, no és el meu rotllo. i mentrestant em converteixo en una delinqüent en crida i cerca per una cinta de vídeo ".