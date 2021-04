L'home que va enviar una navalla a Maroto també va remetre una carta a Erdogan amb informes d'intel·ligència

L'home que va enviar una navalla aparentment ensangrantada en un sobre a la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, no va ser privat de llibertat ni detingut en cap moment sinó que es va presentar aquest dimarts pel seu propi peu a dependències policials, va declarar davant agents tant de la Policia com de la Guàrdia Civil i ha quedat en llibertat, sense mesures cautelars, a l'espera de ser citat pel jutge, segons han explicat fonts jurídiques, que destaquen a més que ha demanat perdó.





Reyes Maroto @ep





Afegeixen a més aquestes fonts que l'home, veí de l'Escorial (Madrid) té greus problemes de salut, no només mentals, pel que la seva declaració va ser "molt complicada", i que en aquesta mateixa setmana es presentaran informes mèdics que avalaran la malaltia que pateix, i que ha hagut de ser ingressat amb anterioritat per esquizofrènia no controlada amb tractament.





D'altra banda, en relació a el sobre que va enviar a l'Ambaixada de Turqía --ha reconegut que també va ser ell-- i que anava dirigit a el president turc Recep Tayyip Erdogan, en la seva declaració davant la Guàrdia Civil d'aquest mateix dimarts es va obrir la missiva i es va poder comprovar que contenia un llibre relacionat amb l'atemptat de l'11-M "molt subratllat", amb diversos dibuixos que reflectien dolor, soledat i angoixa, i amb moltes anotacions a manera de "informe d'intel·ligència", moltes d'elles inintel·ligibles .





Aquestes mateixes fonts indiquen que és molt probable que en els pròxims dies apareguin més cartes dirigides a diferents personalitats polítiques atès que l'home no només s'hauria limitat a interpel·lar Maroto i Erdogan, sinó que va enviar "moltes més". I consideren que aquesta persona és inimputable, no pot ser objecte d'acció penal, tenint en compte els seus problemes de salut, de manera que apunten a un arxiu ràpid de el cas.





En cas que no sigui així, tot apunta que la defensa demanarà un informe forense als jutjats perquè el jutge competent pugui decidir al respecte.





SE'L VA LOCALITZAR AMB FACILITAT





Segons va poder saber aquest dilluns Europa Press per fonts policials, els agents van arribar a ell amb facilitat ja que el remitent de el sobre a Maroto es corresponia amb la identitat real i el domicili de la persona identificada. La Policia ja ha donat trasllat de la seva atestat als jutjats madrilenys.





La pròpia Reyes Maroto, fitxatge de l'candidat socialista, Ángel Gabilondo, per a les eleccions a la Comunitat de Madrid, va explicar el mateix dilluns a la premsa que la seva carta és diferent a la rebuda la setmana passada pel ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska , la directora de la Guàrdia Civil, Maria Gámez, i el líder de Podem i exvicepresident, Pablo Iglesias. Si és el cas, a més de contenir el sobre amb una navalla --en comptes de bales com les altres tres--, sí figurava un remitent amb una adreça de l'Escorial (Madrid).





A aquestes cartes es sumen dues més que anirien dirigides a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i que també contenien projectils. Ayuso ha indicat aquest mateix dimarts que "davant la violència, serenitat i menyspreu".