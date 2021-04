A presó per matar un lladre que volia robar la seva plantació de marihuana a Rubí

El jutge ha decretat l'ingrés a presó de l'encarregat d'una plantació de marihuana en una casa de Rubí (Barcelona) que presumptament va matar a punyalades un home que, al costat d'altres tres, va entrar armat i encaputxat a la casa per robar a l'abril.





Audiència de Barcelona @ep





Els Mossos van detenir l'encarregat de la plantació com a autor d'un presumpte homicidi i als altres tres presumptes lladres, que també han ingressat a la presó provisional per l'assalt, ha informat la policia catalana en un comunicat aquest dimecres.





Els fets es remunten a la nit del 10 d'abril, quan els Mossos van rebre l'avís d'un robatori amb violència amb armes a l'interior d'un habitatge del municipi, amb quatre homes encaputxats.





Quan els agents van arribar al lloc, es van trobar amb el cadàver d'un home i amb l'inquilí, que presumptament l'havia apunyalat; la víctima els va explicar que quatre homes havien irromput al pis i li havien agredit.





Un cop van identificar a la víctima, es va iniciar una investigació per localitzar les altres persones que suposadament van participar en el presumpte robatori amb violència, que els agents relacionen amb la plantació interior de marihuana oculta al domicili, amb 500 plantes.





Aquest és el quart cas amb persones ferides o mortes per armes en un assalt vinculat al cultiu de marihuana a la regió policial Metropolitana Nord, després dels detectats a Palafolls (Barcelona), on una persona va perdre la vista i l'autor ha ingressat a la presó; i Premià de Dalt i Pineda de Mar (Barcelona), en ambdues localitats va haver ferits per arma de foc.