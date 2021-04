Els viatges de l'IMSERSO es reprendran a l'octubre si la vacunació continua a bon ritme

La ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, ha anunciat que els viatges de l'IMSERSO per a la gent gran es reprendran el proper mes d'octubre de 2021, si la vacunació continua a bon ritme i les circumstàncies sanitàries ho permeten.





IMSERSO @ep





"Estem treballant ja en la posada en marxa dels processos administratius perquè, una vegada que les autoritats sanitàries ho considerin pertinent, puguin reiniciar tots dos programes: el de turisme social i el de termalisme. Si el procés de vacunació continua a bon ritme, i res fa pensar el contrari, la propera temporada dels viatges de l'IMSERSO començarà amb normalitat com cada any ", ha assegurat Belarra, aquest dimecres, a la Comissió de Drets Socials i Polítiques Integrals de la Discapacitat de Congrés.





Abans de la crisi, segons ha precisat la ministra, 900.000 persones grans venien beneficiant cada any dels programes de Turisme Social i de Termalisme organitzats per l'IMSERSO. Si bé, el Govern va suspendre aquests viatges al març de 2020 per la crisi del coronavirus i, més tard, va prendre la decisió de suspendre definitivament ambdós programes mentre la situació sanitària no permetés la seva represa.





"Som conscients que les persones grans han fet un enorme esforç aquest any per cuidar-se, quedant-se a casa, respectant les restriccions, deixant de veure als vostres fills, filles, néts i nétes. La gent gran es mereixen poder sortir, viatjar i descansar d'aquest any difícil com més aviat millor ", ha subratllat Belarra.





A més, ha dit que són conscients de "la importància econòmica que té aquesta activitat per al manteniment de molts llocs de treball en el sector turístic", encara que ha afegit que han de mantenir "el principi que ha regit fins ara totes les decisions: el de protegir la vida de les persones per sobre de tot ".





Els diversos treballs administratius preparatoris, com són l'elaboració de l'oferta de places o la redacció dels plecs de contractació de les operadores per al cas del programa de Turisme Social i dels contractes amb els establiments Termals, es van iniciar fa mesos, segons precisen des del Ministeri de Drets Socials.





Ja al desembre de 2020 es van mantenir reunions i es van recollir les aportacions de les persones grans, a través de col·lectius representatius, amb l'objectiu de rebre les seves demandes i opinions respecte als programes de turisme i termalisme.





Segons expliquen des d'aquesta cartera, la campanya estarà supeditada als criteris de les autoritats sanitàries i es tindran en consideració múltiples factors entre els quals es troben: la fi de l'estat d'alarma, el desenvolupament del programa de vacunació enfront de la COVID-19, la comprovació del manteniment de la immunitat en el temps i l'evolució general de la incidència acumulada per zones o les eventuals cancel·lacions imposades per les limitacions a la mobilitat si aquestes es produïssin.