El nombre de persones amb dues dosis supera el de les que han emmalaltit per la COVID a Catalunya

Catalunya supera ja el nombre de persones totalment immunitzades, amb les dues dosis de vacuna contra la COVID, en relació amb les persones que han passat la malaltia. Les persones que han estat vacunades amb les dues dosis de la vacuna són un total de 657.722 mentre que les que han passat la COVID, ara com ara, són 645.683 pacients. Per altra banda, ja en són 687.175 que porten la pauta completa de vacunació.





Un sanitari amb vacunes contra el coronavirus (EP)





Pel que fa a la primera dosi de vacuna administrada, un 26,7% de la població ja n’ha rebut una dosi, percentatge que correspon a un de cada quatre catalans, major de setze anys. Per grups, el 90,4% de les persones de més de vuitanta anys estan immunitzades amb una primera dosi, i en els grups de 70 a 79 anys i de 60 a 65 anys ja s’ha superat el 53% i el 58%, respectivament.





La resposta positiva de la població i l’arribada continuada de dosi de vacunes de les últimes setmanes han fet possible que s’augmentés el nombre de catalans immunitzats donat que el sistema de salut està totalment preparat per poder incrementar la dispensació de vacunes a mesura que es vagin tenint més dosis per administrar. La darrera de les fites assolides va ser la vacunació de més de 300.000 persones aquesta última setmana.